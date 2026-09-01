Algérie : Tebboune procède à un remaniement ministériel partiel, quatre nouveaux ministres nommés

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé mardi à un remaniement ministériel partiel touchant quatre portefeuilles, avec la nomination de Mohammed Lamine Lebbou aux Finances, en remplacement d’Abdelkrim Bouzred.

Un nouveau ministre des Finances issu de la Banque centrale

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé mardi à un remaniement ministériel partiel avec la nomination de quatre nouveaux membres du gouvernement, dont Mohammed Lamine Lebbou aux Finances, selon un communiqué de la présidence. M. Lebbou, gouverneur de la Banque d’Algérie depuis six mois, remplace Abdelkrim Bouzred, qui occupait le portefeuille des Finances depuis février 2025. Le communiqué de la présidence ne fournit aucune explication à ce changement.

L’Agriculture confiée à un nouveau ministre après un scandale

Le remaniement comprend également la nomination de Sid Ali Khaldi à l’Agriculture. Il succède à Yacine El Mahdi Oualid, fragilisé par un scandale autour de l’importation de moutons pour l’Aïd al-Adha, actuellement entre les mains de la justice.

Retour à la Communication et arrivée au Travail

Par ailleurs, l’ancien ministre de la Communication Mohamed Bouslimani fait son retour à ce même poste, tandis que Mohamed Hattab, médiateur de la République, a été nommé ministre du Travail.