Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane, communiquera sa première liste de joueurs le vendredi 18 septembre, en vue des premières rencontres de la Ligue des Nations contre la Turquie et la Belgique.

Équipe de France : Zinédine Zidane annoncera sa première liste le 18 septembre

Une première liste annoncée en conférence de presse

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, communiquera sa première liste de joueurs le vendredi 18 septembre, en prévision des premières rencontres de la Ligue des Nations. La Fédération française de football (FFF) a indiqué mardi que « la première liste des joueurs retenus par le nouveau sélectionneur » sera rendue publique sous forme de conférence de presse, prévue à 18h00, précisant l’information dans un message envoyé aux rédactions sportives.

Deux premiers rendez-vous face à la Turquie et la Belgique

La France entame la Ligue des Nations en Turquie le 25 septembre, avant de se déplacer en Belgique le 28 septembre. Ces deux rencontres marqueront les grands débuts de Zinédine Zidane à la tête des Bleus dans une compétition officielle.