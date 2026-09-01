Un aéroport du sud de l’Iran a été visé mardi par une nouvelle frappe américaine, selon la télévision d’État iranienne, dans le cadre d’une nouvelle vague d’attaques du Commandement central américain (CENTCOM) contre des cibles des Gardiens de la révolution.

Iran-Israël: un aéroport du sud de l’Iran visé par une nouvelle frappe américaine, selon la télévision d’État

Une nouvelle vague de frappes américaines dans le sud du pays

Les États-Unis ont lancé mardi une nouvelle vague de frappes contre des cibles en Iran, prolongeant les échanges répétés entre les deux pays alors qu’aucune des parties ne semble prête à céder le contrôle du détroit d’Ormuz. Le Commandement central américain (CENTCOM) a indiqué avoir entamé des frappes contre des cibles du Corps des Gardiens de la révolution islamique (IRGC), en réponse aux attaques iraniennes contre des navires commerciaux et des forces américaines dans la région. Des explosions ont été entendues à Bandar Abbas et à Chabahar, dans le sud de l’Iran, selon l’agence de presse d’État Nour News.

Une frappe visant un aéroport, selon la télévision d’État

Parmi les cibles touchées mardi figure un aéroport du sud du pays, selon des informations rapportées par la télévision d’État iranienne. Cette attaque intervient après que les États-Unis ont frappé lundi le détroit stratégique d’Ormuz, en représailles à une tentative iranienne, jugée avortée par Washington, de poser des mines sous-marines dans le détroit.

Une escalade qui s’inscrit dans un cycle de représailles

Le président américain Donald Trump a affirmé sur son réseau Truth Social que les frappes de lundi étaient « larges et puissantes », avertissant que si l’Iran ripostait, le pays serait « frappé à nouveau à un niveau bien plus dur et plus élevé ». Il a ajouté qu’il ne s’agirait pas encore de « la plus grande attaque de toutes, qui attend dans les coulisses ». En représailles aux frappes américaines sur Ormuz, l’Iran avait visé lundi des cibles américaines en Jordanie et aux Émirats arabes unis.

Un conflit toujours marqué par l’impasse diplomatique

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a par ailleurs annoncé la poursuite de sa campagne de sanctions économiques contre l’Iran, évoquant nommément l’imposition prochaine de nouvelles sanctions bancaires. Le président iranien Massoud Pezeshkian a de son côté affirmé mardi, en marge du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai à Bichkek, que Téhéran renouerait immédiatement avec ses engagements si Washington revenait au protocole d’accord signé en juin.