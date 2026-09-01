Le pape Léon XIV a célébré mardi à Castel Gandolfo une messe spéciale pour l’environnement, appelant à « chérir la Terre » et dénonçant le lien entre les destructions causées par les guerres et la dégradation de la nature.

Le pape Léon XIV célèbre une messe pour l’environnement et appelle à « chérir la Terre »

Une messe dans les jardins de la résidence pontificale

Le pape Léon XIV a célébré mardi une messe spéciale pour l’environnement, invitant à « chérir la Terre » et dénonçant les destructions causées par la guerre. La messe a eu lieu dans les jardins de la résidence d’été des papes, à Castel Gandolfo, près de Rome. « Mettons en mode silencieux les nombreux bruits générés par l’activité humaine pour nous permettre d’entendre la voix mélodieuse de la création », a déclaré le pape dans son homélie.

Une responsabilité « personnelle et collective »

Le pape a dit vouloir faire prendre conscience de « la responsabilité que nous portons à la fois personnellement et collectivement » dans la préservation de « l’harmonie originelle ».

Guerre et environnement, un « cercle vicieux »

Dans un message écrit, le pape a également exhorté à « chérir la Terre », évoquant en particulier le « cercle vicieux » des conflits armés et des dégâts environnementaux. « Ces phénomènes ne sont pas indépendants, ils sont un même et unique appel à la guérison et à la paix, émanant d’un monde blessé », a-t-il écrit.

Une continuité avec l’engagement écologique de François

Le pape Léon a régulièrement souligné la nécessité de protéger la nature. En novembre dernier, il avait appelé à des « actions concrètes » pour faire face au changement climatique et regretté que certains dirigeants manquent de volonté politique en ce sens. Il s’inscrit ainsi dans la continuité de son prédécesseur François qui, en 2015 dans son encyclique Laudato Si’, avait dénoncé l’exploitation sans pitié de la nature par l’homme.