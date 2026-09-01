Iran-Israël: le CGRI promet une riposte « plusieurs fois plus puissante » aux frappes américaines

Le porte-parole des Gardiens de la révolution islamique iraniens a averti que l’Iran ripostera par une réponse « plusieurs fois plus puissante » aux frappes américaines menées dans la nuit, promettant que les États-Unis « regretteront leurs nouvelles attaques ».

Une menace de riposte « plusieurs fois plus puissante »

Le porte-parole du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de brigade Hossein Mohebbi, a déclaré que l’Iran ripostera aux attaques américaines de cette nuit par une réponse « plusieurs fois plus puissante ». « Les Américains devraient regarder le ciel et assister à leur propre humiliation », a-t-il ajouté, prévenant que « les États-Unis regretteront leurs nouvelles attaques ».

Une escalade qui s’inscrit dans un cycle de frappes croisées

Ces propos interviennent après une nouvelle vague de frappes américaines menées mardi contre des cibles du CGRI en Iran, en réponse à des tentatives iraniennes visant des navires marchands dans le détroit d’Ormuz et des militaires américains déployés dans la région, selon le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Le président américain Donald Trump avait de son côté averti que l’Iran serait frappé « à un niveau bien plus élevé » en cas de riposte, ajoutant qu’il ne s’agirait pas encore de « la plus grande attaque de toutes », qu’il a décrite comme « en réserve ».

Un contexte de tensions persistantes autour du détroit d’Ormuz

Ces échanges s’inscrivent dans une escalade prolongée entre Washington et Téhéran autour du contrôle du détroit d’Ormuz, plusieurs mois après la signature en juin d’un protocole d’accord visant à mettre fin aux hostilités déclenchées fin février par des frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Ce cessez-le-feu, fragilisé début juillet par la reprise des combats, a de nouveau volé en éclats ces derniers jours, entre attaques iraniennes contre des installations dans le Golfe et nouvelles frappes américaines contre des cibles militaires iraniennes.