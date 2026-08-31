Olivier Faure officialise sa candidature à la primaire de la gauche

Le premier secrétaire du Parti socialiste a annoncé dimanche soir sur TF1 sa candidature à la primaire de la gauche, rejoignant Raphaël Glucksmann, Jérôme Guedj, Philippe Brun et Ségolène Royal dans la course à l’Élysée.

En directFranceInternational
Par Samir Amor

Une annonce officialisée au 20 Heures de TF1
Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a officialisé dimanche 30 août sa candidature à la primaire de la gauche en vue de l’élection présidentielle de 2027. Il déclare : « Je suis candidat à la présidence de la République ». Il ajoute vouloir « porter une France plus juste » et souhaiter « tout reconstruire, tout rebâtir, tout réparer ».

Une décision mûrie depuis l’université d’été de Blois
L’annonce intervient quelques heures après le discours de clôture d’Olivier Faure à l’université d’été du Parti socialiste, samedi 29 août à Blois. Dans la nuit, il avait informé les députés de son groupe de sa décision de se présenter, leur écrivant : « J’ai pris la décision de me présenter à cette primaire ».

Une primaire qui se peuple
Le député de Seine-et-Marne rejoint ainsi Raphaël Glucksmann, eurodéputé de Place publique et figure jusque-là favorite de cette primaire, ainsi que Jérôme Guedj, Philippe Brun et Ségolène Royal, déjà engagés dans la course. Réagissant à cette candidature lors de l’émission « Franc-jeu » sur France 2 et France Inter, Raphaël Glucksmann y voit « l’heure de la clarification ».

Un plaidoyer pour le rassemblement de la gauche
Dans un entretien au Parisien publié dimanche soir, Olivier Faure affirme porter « dans ses gènes le rassemblement de la gauche » et dit ne pas imaginer « un seul instant qu’après la primaire, socialistes, écologistes, ex-Insoumis et même communistes ne se retrouvent pas ». Il invoque également le précédent de François Hollande, surnommé « Monsieur 3% » en raison de ses mauvais sondages avant son élection à l’Élysée, rappelant que « les champions d’août sont rarement ceux de mai ».

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