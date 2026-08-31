Merz avertit qu’une victoire de l’AfD en Saxe-Anhalt refroidirait les investisseurs étrangers

Le chancelier allemand a averti que ce Land de l’est du pays subirait des dommages considérables si l’AfD remportait les élections régionales du 6 septembre.

DécryptagesInternational
Par Samir Amor

Une mise en garde dans un entretien télévisé
Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré dimanche, lors d’un entretien accordé à la chaîne publique ARD, qu’une victoire du parti d’extrême droite AfD aux élections régionales de Saxe-Anhalt nuirait à ce Land de l’est du pays et dissuaderait les entreprises étrangères d’y investir. Il affirme : « Je ne peux pas imaginer que des investisseurs internationaux viendraient participer à une cérémonie de pose de première pierre aux côtés d’un ministre-président issu de l’AfD pour construire de nouvelles usines et implanter de nouvelles entreprises en Saxe-Anhalt. »

Une décision renvoyée aux électeurs
Le chancelier a précisé que la décision revenait aux électeurs de Saxe-Anhalt, tout en avertissant que le Land subirait des dommages considérables si les prévisions redoutées se confirmaient. Il déclare : « Le Land subira des dommages considérables si les choses évoluent comme nous le craignons actuellement. »

Un parti crédité d’une large avance dans les sondages
Les sondages récents créditent l’AfD d’environ 42% des intentions de vote en Saxe-Anhalt, contre 22% pour les chrétiens-démocrates conservateurs de Merz. Si ces chiffres se confirment lors du scrutin du 6 septembre, le parti d’extrême droite pourrait s’approcher de la majorité absolue au Parlement régional.

Une ligne rouge maintenue face à l’AfD
Merz, qui a exclu à plusieurs reprises toute coopération avec l’AfD comme avec Die Linke, n’a pas précisé la stratégie qu’adopterait la CDU si l’extrême droite n’obtenait pas la majorité absolue. Il affirme : « Nous évaluerons la situation en fonction du résultat des élections et nous ferons tout notre possible pour empêcher que la Saxe-Anhalt ne tombe entre les mains des radicaux. »

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