À Sidi Bennour, le PAM annonce vouloir s’allier après le scrutin avec les partis qui auront la confiance des électeurs

Lors d’un meeting tenu dimanche à Sidi Bennour, le dirigeant du PAM Mehdi Bensaïd a indiqué que son parti nouera ses alliances après les législatives avec les formations ayant recueilli la confiance des électeurs, tout en reconnaissant des insuffisances gouvernementales sur la hausse des prix et le monde rural.

Une stratégie d’alliances conditionnée au verdict des urnes

Lors d’un meeting organisé dimanche à Sidi Bennour, Mehdi Bensaïd, membre de la direction collégiale du Parti authenticité et modernité (PAM), a affirmé que son parti entend, après les élections législatives du 23 septembre, nouer ses alliances avec les formations politiques qui auront recueilli la confiance des électeurs. Cette position s’inscrit dans la ligne déjà défendue par le PAM ces derniers mois, le parti ayant à plusieurs reprises indiqué qu’il jugeait prématuré de se prononcer sur de futures coalitions avant la publication des programmes électoraux de l’ensemble des formations en lice.

Un bilan gouvernemental partiellement assumé

Ministre sortant de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd a également reconnu des insuffisances dans l’action de la majorité sortante, notamment sur la hausse des prix et le soutien au monde rural. Cette reconnaissance intervient alors que le PAM cherche à capitaliser sur son bilan au sein du gouvernement tout en se démarquant des critiques adressées par certains partenaires de la coalition sortante et par des partis d’opposition, dont l’Istiqlal.

Sidi Bennour, terre de candidature pour le PAM

Le meeting s’est tenu dans une circonscription où le PAM a investi Abdelkrim Amine comme tête de liste locale pour les législatives du 23 septembre. Il s’inscrit dans le programme de rassemblements régionaux déployé par le parti dans l’ensemble des provinces du Royaume, à l’approche du dépôt des candidatures ouvert ce lundi 31 août.