Ben Gvir publie une vidéo moquant les plaintes de détenues palestiniennes sur leurs conditions carcérales

Le ministre israélien de la Sécurité nationale a publié dimanche une vidéo de sa visite à la prison de Damon, où il répond aux plaintes de détenues palestiniennes sur leurs conditions de détention.

Une vidéo tournée à la prison de Damon

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a publié dimanche sur ses réseaux sociaux une vidéo tournée lors d’une visite à la prison de Damon, dans le nord d’Israël. Les images montrent le ministre pénétrant dans une section réservée aux détenues palestiniennes, présentées par son bureau comme des membres du Jihad islamique palestinien.

Les plaintes des détenues sur leurs conditions

Dans la vidéo, une détenue s’adresse au ministre par l’intermédiaire d’un traducteur pour décrire les conditions de détention. Elle affirme : « C’est notre troisième jour sans douche. » Elle évoque également l’absence d’eau dans les cellules, le manque de soins médicaux et des raids répétés des gardiens de jour comme de nuit.

La réponse du ministre

Itamar Ben Gvir répond aux détenues que les conditions carcérales ont été volontairement durcies depuis sa prise de fonction. Il déclare : « L’époque des colonies de vacances dans les prisons en Israël est révolue. » Il ajoute être personnellement responsable de cette politique, affirmant par ailleurs : « Je suis fier d’avoir réduit les conditions des terroristes au strict minimum. »

Les réactions des organisations palestiniennes

La Commission des détenus et ex-détenus de Gaza a condamné la visite du ministre, la qualifiant de spectacle politique visant à intimider les détenues devant les caméras. La Société des prisonniers palestiniens a également dénoncé la diffusion de ces images, y voyant une forme d’humiliation publique.

Un contexte électoral tendu

Cette sortie médiatique intervient à environ deux mois des élections en Israël, dans un climat où Itamar Ben Gvir multiplie les apparitions publiques mettant en scène sa politique carcérale à l’égard des prisonniers palestiniens, une ligne qu’il présente comme un argument électoral pour son parti.