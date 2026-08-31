L’agence algérienne APS accusée d’avoir fabriqué un récit liant le Maroc au narcotrafic européen

Le média marocain Le360 accuse l’agence de presse officielle algérienne APS d’avoir fusionné deux affaires judiciaires européennes indépendantes — un réseau de trafic démantelé en Espagne et une déclaration du procureur de Bruxelles — pour construire un récit impliquant le Maroc dans le narcotrafic.

Ce que dénonce Le360

Le média marocain Le360 accuse, dans son édition du 31 août, l’agence de presse officielle algérienne APS d’avoir fusionné de manière tendancieuse deux affaires strictement indépendantes pour construire un récit ciblant le Maroc. Selon Le360, l’agence algérienne aurait d’abord attribué arbitrairement au Maroc la direction d’un réseau de trafic de drogue démantelé en Europe, sans lien établi, puis dénaturé les propos tenus par le procureur du Roi de Bruxelles.

Le vrai contexte du dossier bruxellois

Le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil, a tenu une conférence de presse le vendredi 28 août consacrée à la recrudescence des fusillades liées au narcotrafic dans la capitale belge, qui a enregistré 69 incidents de ce type depuis le début de l’année. Sur le volet de la coopération internationale, il a indiqué que les chefs de réseaux se trouvent soit en prison, soit à l’étranger, citant notamment le Maroc parmi les pays où plusieurs d’entre eux sont localisés, tout en saluant une collaboration jugée constructive avec les autorités marocaines pour renforcer ces liens.

Le réseau réellement démantelé en Espagne

Le réseau de trafic évoqué dans le second volet du récit contesté a été démantelé début août par la Guardia Civil espagnole, en coopération avec Europol et plusieurs polices européennes, dont la France, le Portugal, l’Italie et la Pologne. L’opération a permis l’arrestation de 78 personnes, dont 77 en Espagne et une en Algérie, pour un réseau majoritairement composé de ressortissants algériens et actif entre l’Espagne, le Portugal et l’Algérie, mêlant trafic de stupéfiants, d’armes et de migrants.

Un dossier à traiter avec prudence

Le rapprochement opéré entre ces deux dossiers distincts — l’un belge, l’autre hispano-algérien — constitue la thèse défendue par Le360, qui n’a pas été vérifiée de manière indépendante sur la base du texte intégral de l’article incriminé de l’APS.