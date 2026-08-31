Des frappes et tirs israéliens tuent trois Palestiniens à Gaza

Trois Palestiniens ont été tués samedi par des frappes et des tirs israéliens dans la bande de Gaza, selon des responsables sanitaires locaux, dont un agriculteur touché par un tir de char.

Un bilan de trois morts confirmé par les autorités sanitaires locales

Des frappes et des tirs israéliens ont tué trois Palestiniens dans la bande de Gaza, selon des responsables sanitaires locaux. Parmi les victimes figure un fermier, tué par un tir de char dans la partie est de Deir al-Balah, dans le centre de l’enclave.

Une frappe à proximité d’un hôpital

Une frappe a également touché les abords du complexe de l’hôpital Al-Aqsa Martyrs, blessant trois Palestiniens selon le ministère de la Santé de Gaza. L’armée israélienne affirme dans un communiqué avoir « frappé un commandant du Hamas qui prévoyait d’exécuter des attaques terroristes » à proximité du complexe hospitalier, accusant ce commandant de se dissimuler dans l’enceinte de l’établissement.

Un contexte de guerre qui perdure malgré le cessez-le-feu

Un accord de cessez-le-feu a été signé en octobre dernier entre Israël et le Hamas, mais des frappes et des tirs israéliens continuent de faire des victimes palestiniennes à un rythme quasi quotidien dans la bande de Gaza. Le Hamas ne s’est pour l’heure pas désarmé, tandis qu’Israël continue de contrôler une partie importante du territoire, au-delà de la ligne jaune fixée par l’accord.