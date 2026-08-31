Des colons attaquent une femme palestinienne et une équipe de NBC News en Cisjordanie

Des colons israéliens masqués ont attaqué et blessé samedi une Palestinienne et une équipe de journalistes de NBC News dans le village de Jalud, près de Naplouse, en marge d’une série d’incidents violents survenus le même jour dans la région, dont un siège de plusieurs semaines à Qusra.

Une attaque en pleine interview

Une équipe de NBC News interviewait samedi Aida Ahmed Abdullah, 51 ans, et sa famille dans la localité de Jalud, près de Naplouse, lorsqu’une voiture immatriculée en Israël a reculé vers le groupe. Plusieurs hommes masqués en sont sortis armés de bâtons, frappant la femme et les membres de l’équipe et lançant des pierres. Le correspondant international de NBC News, Matt Bradley, a été touché deux fois au bras. Il déclare : « Ils ont bondi, nous ont frappés, puis sont remontés dans la voiture. »

Des témoignages qui décrivent la soudaineté de l’attaque

La productrice Lawahez Jabari, qui a reçu des soins médicaux après l’incident, raconte : « Les colons avaient des bâtons, j’ai vu une arme, mais ils ne l’ont pas utilisée. » Le cadreur Khaldoon Eid, qui réside en Cisjordanie, dit avoir été surpris que l’attaque se produise en pleine zone habitée. Aida Ahmed Abdullah avait précédemment indiqué à l’équipe que sa famille avait été chassée de son domicile par des colons.

Des violences simultanées à Qusra

Le même jour, dans le village voisin de Qusra, des colons masqués ont aspergé de gaz poivré des ouvriers palestiniens et jeté des pierres sur un bâtiment, dans le cadre d’un siège de plusieurs semaines visant plusieurs habitations palestiniennes. Selon l’armée israélienne, des dizaines d’émeutiers israéliens s’étaient retranchés dans une maison palestinienne où se trouvaient encore des habitants ; les forces armées et la police des frontières sont intervenues pour les en déloger. Cinq femmes palestiniennes de Qusra affirment n’avoir pas pu quitter leur domicile depuis 21 jours en raison de la présence des colons.

La condamnation du Premier ministre israélien

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a condamné les incidents survenus à Qusra et Jalud. Il déclare : « Je condamne fermement les actes criminels de violence commis dans les villages de Qusra et Jalud par une poignée d’émeutiers qui violent la loi. » Il ajoute que ces actes causent un tort considérable à la communauté des colons respectueuse de la loi et entravent l’armée israélienne dans l’accomplissement de ses missions.

Un appel à la protection des journalistes

Le Conseil de la presse israélien a appelé les forces de sécurité à garantir la sécurité des journalistes et des équipes de médias en Cisjordanie et dans l’ensemble d’Israël, exigeant que les auteurs de l’attaque soient identifiés et traduits en justice.