Un homme tué et un autre grièvement blessé lors de fusillades survenues à quelques minutes d’intervalle à Jaffa

Un homme d’une trentaine d’années a été abattu à Jaffa dimanche, tandis qu’un autre, plus jeune, a été grièvement blessé par balle quelques minutes plus tard dans une rue voisine.

Deux fusillades à quelques minutes d’intervalle

Un homme âgé d’une trentaine d’années a été tué par balle à Jaffa dimanche. Les services de secours du Magen David Adom l’ont retrouvé sans signes vitaux et présentant de graves blessures par pénétration, et l’ont déclaré mort sur place. Les médias hébraïques l’identifient comme Muhammad Katwan, 30 ans, originaire de Jaljulia. Les secouristes font état d’une « grande agitation » sur les lieux au moment de leur intervention.

Un second blessé grave transporté à l’hôpital Wolfson

Quelques minutes plus tard, un homme d’une vingtaine d’années a été touché par balle dans une rue adjacente, dans le cadre d’un incident possiblement lié au premier. Un secouriste du Magen David Adom précise que la victime, bien que pleinement consciente, présentait de graves blessures par pénétration. Elle a reçu des soins d’urgence sur place avant d’être transportée dans un état sérieux vers l’hôpital Wolfson, à Holon.

Une violence armée qui continue de frapper la communauté arabe israélienne

Cette double fusillade s’inscrit dans un contexte de violence armée persistante au sein de la communauté arabe israélienne, marquée cette année par une série de fusillades et d’attentats à la voiture piégée attribués à des règlements de comptes ou des différends familiaux. Un observatoire indépendant évalue à plus de 140 le nombre de victimes de cette violence au sein de la communauté depuis le début de l’année.