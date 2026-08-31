PAM : pourquoi Fouzi Lekjaa abandonne sa candidature dans son fief natal de Berkane

Le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, renonce à conduire la liste du PAM à Berkane à moins d’un mois de l’ouverture de la campagne officielle, alors que son épouse Houda El Mghari Mbarred mène la liste régionale féminine du parti dans l’Oriental.

Un scénario électoral inédit dans l’Oriental

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football, ne sera finalement pas candidat aux élections législatives du 23 septembre dans sa ville natale de Berkane. Membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) depuis juillet dernier, il avait pourtant été pressenti pour conduire la liste locale du parti dans cette circonscription de l’Oriental. Le dépôt des déclarations de candidature à la Chambre des représentants s’est ouvert ce lundi 31 août à 8h00 et se poursuit jusqu’au 9 septembre à midi, la campagne officielle se déroulant du 10 au 22 septembre.

Une double investiture familiale sous la même bannière

Le retrait de Lekjaa intervient alors que son épouse, Houda El Mghari Mbarred, a été désignée tête de liste régionale féminine du PAM pour l’Oriental, aux côtés de onze autres candidates représentant l’ensemble des régions du Royaume. Les deux candidatures devaient initialement être présentées ensemble lors d’un rassemblement régional du parti prévu le 3 septembre. Une double présence du couple sous les mêmes couleurs partisanes dans la même région exposait le PAM à des accusations de népolitisme électoral, un risque que le retrait de Lekjaa permet d’écarter.

Lekjaa reste engagé, mais hors des urnes

Le ministre délégué demeure membre du bureau politique du PAM, où il entend peser sur le programme du parti plutôt que sur le scrutin lui-même. Son entrée en politique, actée fin juillet, avait déjà relancé les spéculations sur une possible candidature à la Primature, dans un contexte marqué par le retrait d’Aziz Akhannouch de la course et l’absence de favori net au sein de la majorité comme de l’opposition.

Le potentiel manque de légitimité

Ne pas briguer un mandat de député – qu’il soit à Berkane ou non — ouvrirait Fouzi Lekjaa à des attaques remettant en question sa légitimité à diriger un potentiel gouvernement dans l’éventualité où le PAM remporterait les élections. En effet, « Pourquoi un individu n’ayant été élu nul part serait en mesure de diriger un gouvernement? ».

Le parallèle sportif d’une décision tactique

La séquence n’a pas manqué d’alimenter les commentaires sur les réseaux, certains observateurs filant la métaphore du terrain de football pour décrire ce retrait : celle d’un joueur aguerri renonçant à disputer un derby familial au sein de la même équipe, préférant le retrait tactique à la perspective d’un duel électoral entre époux. Une lecture qui, sans refléter une déclaration officielle de l’intéressé, illustre bel et bien l’embarras qu’une candidature simultanée du couple aurait pu susciter dans l’opinion.