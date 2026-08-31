Netanyahou soutient l’expansion de la colonisation juive dans le Néguev et en Galilée

Le Premier ministre israélien affirme que son gouvernement œuvre à renforcer la présence juive dans le Néguev et en Galilée, en offrant notamment aux réservistes un accès prioritaire au foncier.

Un accès prioritaire au foncier pour les réservistes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que son gouvernement travaille à l’expansion de la colonisation juive dans le Néguev et en Galilée, notamment via un dispositif d’avantages récemment approuvé permettant aux réservistes de « recevoir gratuitement des terres en Galilée, dans le Néguev et dans les localités proches de la frontière ». Ces déclarations interviennent lors de sa longue apparition dimanche soir sur l’émission « The Patriots » de Channel 14, où l’animateur présente les constructions arabes jugées illégales dans ces deux régions comme une menace sécuritaire et démographique croissante.

Des « fermes » au cœur du dispositif

Netanyahou indique avoir constitué une équipe chargée « de développer les fermes dans le Néguev et en Galilée, c’est-à-dire de renforcer la colonisation là-bas ». Ce terme désigne, dans le langage du mouvement des colons, les avant-postes non autorisés implantés en Cisjordanie, souvent à proximité de communautés palestiniennes, dont certains ont servi de point de départ à des attaques menées par des colons extrémistes.

Des obstacles juridiques que le Premier ministre dit vouloir « surmonter »

Le Premier ministre reconnaît l’existence de « quelques questions juridiques », sans les détailler davantage, affirmant : « Peu importe, nous les surmonterons. » Il justifie cette démarche par l’importance qu’il accorde à la colonisation du Néguev et de la Galilée, ainsi qu’à l’octroi aux réservistes d’un traitement préférentiel destiné à les inciter à s’y installer.

Un prolongement du plan dévoilé par Smotrich

Ces déclarations interviennent trois jours après que le ministre des Finances Bezalel Smotrich a dévoilé un plan préélectoral visant à étendre sa « révolution » de la colonisation de la Cisjordanie au Néguev et à la Galilée, présenté explicitement comme un programme de « judaïsation » de ces régions. La proposition de Smotrich prévoit d’accélérer la colonisation juive via les autorités de planification et d’attribution foncière israéliennes, notamment en annulant certains plans existants destinés aux communautés arabes et en renforçant les mesures contre les constructions jugées illégales.

« Appelez ça comme vous voulez »

Interrogé pour savoir s’il entend, lui aussi, « judaïser » ces régions, Netanyahou répond : « Appelez ça comme vous voulez. »