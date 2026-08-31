Netanyahou affirme que « l’existence d’Israël » est en jeu lors des prochaines élections

Le Premier ministre israélien a déclaré dimanche soir sur la chaîne Channel 14 que l’avenir même d’Israël dépendait des élections à venir, tout en critiquant son principal rival électoral, l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot.

Une longue intervention sur une chaîne proche du pouvoir

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé, lors d’une longue apparition dimanche soir sur l’émission « The Patriots » de Channel 14, que l’existence même d’Israël était en jeu lors des prochaines élections. Il s’en est pris à son principal adversaire électoral, l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot, sur ses positions concernant la conduite de la guerre.

Un bilan militaire revendiqué face à la pression internationale

Mettant en avant les résultats militaires obtenus par Israël depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, Netanyahou réaffirme avoir dû surmonter une forte pression, tant nationale qu’internationale, pour mener à bien des opérations militaires majeures à Gaza, au Liban, en Syrie et en Iran. Il affirme que cette pression provenait notamment d’Eisenkot lui-même.

Une expansion des implantations dans le Néguev et en Galilée

Netanyahou déclare également que son gouvernement travaille à l’expansion de la présence juive dans le Néguev et en Galilée, notamment en offrant aux réservistes un accès prioritaire au foncier. Interrogé sur les constructions arabes jugées illégales dans ces deux régions, présentées par l’animateur comme une menace sécuritaire et démographique croissante, il affirme que les obstacles juridiques à cette expansion seront « surmontés ».

Des tensions au sein même du bloc de droite

Netanyahou aborde par ailleurs les difficultés que rencontre le bloc de droite dans la bataille pour l’électorat, évoquant notamment les divisions entre Otzma Yehudit et le Sionisme religieux, ainsi que le défi posé par le parti Peuple d’Israël de Winter. Il critique le président d’Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir, pour son opposition à une fusion avec le Sionisme religieux de Bezalel Smotrich.

Une coalition sortante loin de la majorité dans les sondages

Selon les derniers sondages, la coalition actuelle de partis de droite menée par Netanyahou ne recueille que 48 sièges à la Knesset. Un ralliement du parti de Winter, qu’il a indiqué envisager, porterait ce total à 52 sièges, un chiffre qui resterait toutefois nettement inférieur à la majorité de 61 sièges nécessaire pour former un gouvernement.