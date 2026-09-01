Norvège : le roi Haakon VIII prête serment sans son épouse Mette-Marit, convalescente

Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, a prêté serment mardi devant le Parlement sans son épouse la reine Mette-Marit, convalescente après une greffe des poumons, quelques jours après la mort de son père Harald V.

Une prestation de serment sans la reine

Le nouveau roi de Norvège, Haakon VIII, a prêté serment mardi devant le Parlement, première grande étape institutionnelle de son règne, à laquelle n’a pu assister son épouse, la reine Mette-Marit, convalescente après une greffe des poumons. Devenu roi automatiquement vendredi à la mort de son père Harald V, le souverain de 53 ans a satisfait à une obligation symbolisant l’encadrement des pouvoirs du monarque par la Constitution. « Je promets et jure de gouverner le royaume de Norvège conformément à sa Constitution et à ses lois, que Dieu tout-puissant et omniscient me vienne en aide ! », a déclaré Haakon VIII selon la formule consacrée.

Des complications médicales après une transplantation pulmonaire

La reine Mette-Marit, âgée de 53 ans elle aussi, se remet d’une transplantation des poumons qu’elle a dû subir le 17 juin pour remédier à une maladie pulmonaire incurable. « Il n’est pas rare que des complications surviennent après une transplantation pulmonaire. La reine a connu des complications à plusieurs reprises depuis l’opération, y compris aujourd’hui », avait déclaré le médecin Are Holm dans un communiqué du Palais dans la matinée, précisant qu’elle devait « rester sous observation tout au long de la journée ». Quelques heures après la cérémonie, le nouveau roi a conduit lui-même son épouse à l’Hôpital national d’Oslo, d’où elle est repartie quelques heures plus tard.

Un hommage à Harald V et des funérailles le 9 septembre

La reine Sonja, veuve de Harald V, et la fille aînée du nouveau couple royal, Ingrid Alexandra, désormais princesse héritière, ont assisté à la cérémonie, toutes deux habillées de noir. L’assemblée a également observé une minute de silence en hommage à Harald V, mort à 89 ans à l’Hôpital national d’Oslo, où il avait été admis pour une anémie hémolytique. Ses funérailles auront lieu le 9 septembre à la cathédrale d’Oslo, avant qu’il ne repose dans le mausolée royal de la forteresse d’Akershus. Les Norvégiens pourront défiler devant son cercueil, exposé dans la chapelle du palais royal jusqu’au 8 septembre.

Un soutien à la monarchie en nette hausse

Depuis la mort de ce roi populaire, incarnation d’une Norvège ouverte et tolérante, le soutien à la monarchie a encore progressé dans le pays scandinave. Près de trois Norvégiens sur quatre (72%) disent soutenir la monarchie, un chiffre en hausse de 8 points par rapport à mai, selon un sondage réalisé durant le week-end et publié par la chaîne publique NRK. Seules 20% des personnes interrogées préféreraient une autre forme de régime et 8% se disent indécises. Le soutien à la monarchie était tombé à son plus bas en février, avec 60% d’opinions favorables, alors que la famille royale était plongée dans une série de scandales, notamment liés aux liens passés de Mette-Marit avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein et aux déboires judiciaires de son fils.

Le fils de Mette-Marit, condamné pour viols, présent aux obsèques

Né d’une relation antérieure au mariage de Mette-Marit avec Haakon en 2001, Marius Borg Høiby a été jugé puis condamné à quatre ans de prison ferme pour deux viols et 32 autres chefs d’accusation, dont des violences contre une ancienne compagne. Assigné à résidence sous bracelet électronique en attendant son procès en appel, le jeune homme de 29 ans a pu rendre visite à Harald V à l’hôpital à la veille de sa mort. Lundi, il figurait parmi ceux qui ont porté la dépouille du défunt vers la chapelle du palais, et a également reçu l’autorisation d’assister à ses funérailles. Dans le sondage publié mardi par NRK, Mette-Marit obtient une des notes les plus basses parmi les membres de la famille royale, avec 5,2 sur 10, tandis que la reine Sonja reçoit la meilleure note (8,9), juste devant Haakon (8,8).

Pas de couronnement, mais une bénédiction possible à Trondheim

Haakon et Mette-Marit ne seront pas couronnés, la Norvège ayant aboli cette pratique en 1908. Comme son père et son grand-père Olav V avant lui, le nouveau roi pourrait toutefois choisir de recevoir une bénédiction solennelle à la cathédrale de Nidaros, à Trondheim, une tradition réintroduite par Olav V en 1958. La nouvelle princesse héritière Ingrid Alexandra, 22 ans, a également prêté serment, mais par écrit et au palais royal.