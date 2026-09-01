Le Fath Union Sport (FUS) s’est imposé 4-0 face au club algérien FC Akbou, mardi à Tunis, lors de la première journée des éliminatoires de la zone UNAF qualificatives pour la Ligue des champions féminine de la CAF 2026.

Ligue des champions féminine CAF : le FUS écrase le FC Akbou (4-0) en éliminatoires UNAF

Une victoire nette pour le FUS à Tunis

Le Fath Union Sport (FUS) s’est imposé face au club algérien FC Akbou par le score de 4-0, mardi au stade du Bardo, à Tunis, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la zone de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatives pour la Ligue des champions féminine de la CAF 2026. Les buts de la formation marocaine ont été inscrits par Odette Gnintegma (17e), Salma Boukerch (70e), Mari Cruz (72e) et Hajar Errakkas (90e+2).

Une déroute tunisienne face à l’Égypte

Dans l’autre rencontre de la journée, l’Association sportive féminine de Sousse, représentante de la Tunisie, s’est lourdement inclinée face au club égyptien FC Masar sur le score de 0-9.

Calendrier des prochaines journées

Lors de la deuxième journée, prévue le 4 septembre, le club marocain affrontera le représentant tunisien, avant de rencontrer la formation égyptienne lors de la troisième et dernière journée, le 7 septembre. À l’issue de ces éliminatoires, l’équipe terminant à la première place se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des champions féminine de la CAF.