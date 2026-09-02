Trump se dit favorable au retour du prince Harry et Meghan Markle au Royaume-Uni

Le président américain Donald Trump s’est dit satisfait du départ du prince Harry et de Meghan Markle des États-Unis, alors que le couple, installé en Californie depuis 2020, a annoncé fin août son retour au Royaume-Uni.

Le couple quitte les États-Unis après six ans

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, s’apprêtent à quitter les États-Unis après six ans passés à Montecito, en Californie, pour regagner le Royaume-Uni pour une période prolongée. Leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, ont été inscrits dans un établissement scolaire britannique dès la rentrée de septembre. Le couple prévoit de conserver sa résidence de Montecito ainsi qu’une autre maison au Portugal, tout en s’installant dans une résidence privée à l’extérieur de Londres, sans reprendre de fonctions royales officielles.

Le roi Charles III informé du projet

Selon des sources proches du dossier, le roi Charles III a été informé du projet de déménagement du couple le week-end précédant l’annonce. Le souverain se dit prêt à voir davantage ses petits-enfants dans un cadre privé, tout en maintenant que le prince Harry et son épouse resteront des membres non-actifs de la famille royale.

Une relation tendue entre Trump et le prince Harry

Les relations entre Donald Trump et le prince Harry ont été marquées par plusieurs tensions publiques depuis l’installation du couple aux États-Unis en 2020, notamment autour du statut d’immigration du prince et de la prise en charge de la sécurité du couple. Le président américain avait précédemment refusé de s’engager à protéger le prince, estimant que ce dernier avait « trahi la Reine » en quittant ses fonctions royales.