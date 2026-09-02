Le président français Emmanuel Macron a exprimé mercredi à Londres l’espoir que la France et le Royaume-Uni tissent des liens aussi étroits que les fils de la tapisserie de Bayeux, en marge d’une visite en avant-première de l’exposition organisée au British Museum.

Macron espère que Paris et Londres « tisseront un lien aussi étroit » que les fils de la tapisserie de Bayeux

Un symbole pour les relations franco-britanniques

Le président français Emmanuel Macron a dit espérer, mercredi à Londres, que la France et le Royaume-Uni puissent « tisser un lien aussi étroit que les fils » de la tapisserie de Bayeux prêtée pour un an au British Museum.

Une ouverture affichée sur la relance des relations UE-Royaume-Uni

« Même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout, nous nous respectons, et restons ouverts à la discussion sur tous les sujets, y compris la relance des relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne », a déclaré M. Macron après avoir visité en avant-première l’exposition de cette « broderie millénaire ».

Une visite en présence du roi Charles III et d’Andy Burnham

Cette déclaration est intervenue en présence du roi Charles III et du nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, que le président français rencontrait pour la première fois.