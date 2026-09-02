L’athlète marocain Salaheddine Ben Yazide a remporté mercredi la médaille d’or du 3.000 mètres steeple lors des compétitions d’athlétisme des Jeux méditerranéens de Tarente 2026.

Jeux méditerranéens 2026 : Salaheddine Ben Yazide décroche l’or du 3.000 m steeple

Une nouvelle médaille d’or pour le Maroc

L’athlète marocain Salaheddine Ben Yazide a remporté, mercredi, la médaille d’or du 3.000 mètres steeple, dans le cadre des compétitions d’athlétisme des Jeux méditerranéens de Tarente 2026, organisés en Italie.

Un athlète déjà auréolé de titres continentaux et solidaires

Né en 2003, Salaheddine Ben Yazide s’était déjà distingué à plusieurs reprises sur la scène internationale, avec notamment une médaille de bronze aux Championnats du monde U20 en 2022 à Cali, en Colombie, une médaille d’argent aux Championnats d’Afrique d’athlétisme 2026 à Accra, ainsi qu’une médaille d’or sur 3.000 m steeple lors des Jeux de la solidarité islamique 2025 à Riyad, où il avait bouclé la course en 8 min 51 s 64.

Des Jeux méditerranéens qui se poursuivent jusqu’au 3 septembre

Les Jeux méditerranéens de Tarente 2026 se déroulent du 21 août au 3 septembre en Italie, réunissant les délégations des pays du pourtour méditerranéen dans plusieurs disciplines sportives, dont l’athlétisme.