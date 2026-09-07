France-Corée du Sud: un milliard d’euros sur cinq ans pour soutenir la filière de l’image

La France et la Corée du Sud ont annoncé un investissement conjoint d’un milliard d’euros sur cinq ans pour soutenir la filière de l’image, à l’occasion du premier Sommet international « Lumière » consacré à l’avenir du cinéma.

Un milliard d’euros pour la « souveraineté culturelle »

La France et la Corée du Sud vont investir un milliard d’euros dans les cinq prochaines années pour soutenir « la filière de l’image », a annoncé lundi le président français Emmanuel Macron, en ouvrant le Sommet international « Lumière » consacré à l’avenir du cinéma, à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France. « Nous mettons ensemble un milliard d’euros sur cinq ans pour la création de ce qu’on a appelé le partenariat Lumière, initiative dédiée au soutien de la filière de l’image et de la souveraineté culturelle », a affirmé M. Macron, qui coprésidait avec son homologue sud-coréen Lee Jae-myung le sommet réunissant, pour sa première édition, plus de 200 invités de haut niveau en provenance de plus de 65 pays des cinq continents, pour débattre de l’avenir du cinéma et de l’image animée. Selon des informations obtenues par l’AFP, ce fonds international de soutien à la création serait abondé pour moitié par la banque publique d’investissement française, les partenaires sud-coréens fournissant l’essentiel des 500 millions d’euros restants.

Un appel à un nouveau « multilatéralisme » face à l’IA

Le président français a appelé, à cet égard, à un nouveau « multilatéralisme » pour soutenir le 7e art mondial, menacé par l’intelligence artificielle (IA) ou les plateformes de diffusion. La rencontre, organisée à la Fondation Maeght, a réuni des figures majeures de l’industrie mondiale du cinéma et de l’audiovisuel, parmi lesquelles des dirigeants de grands studios et plateformes internationales ainsi que la présidente de l’Académie des Oscars.

Un sommet inédit et le prélude à une visite d’Etat

Présenté comme le premier sommet international consacré à l’avenir du cinéma et de l’image animée, l’événement vise à favoriser de nouvelles alliances entre les acteurs mondiaux du cinéma, de l’audiovisuel, de l’animation et du jeu vidéo, ainsi qu’à faire émerger des engagements concrets pour accompagner les mutations du secteur, selon l’Elysée. Il constitue également le prélude à la visite d’Etat de Lee Jae-myung en France, prévue les 8 et 9 septembre, à l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Paris et Séoul.