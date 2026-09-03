Ukraine-Russie: Moscou annonce la fermeture des antennes de l’Institut Goethe sur son territoire

La Russie va fermer les antennes de l’Institut Goethe présentes sur son territoire, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en représailles à la fermeture par l’Allemagne de son centre culturel de Berlin et de son dernier consulat russe.

Une fermeture annoncée par Lavrov depuis Vladivostok

La Russie va fermer les Instituts Goethe présents sur son territoire, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, en marge du Forum économique oriental de Vladivostok. « Les Allemands ont des antennes de l’Institut Goethe ici : à Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Eh bien, évidemment, ils les fermeront », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse russe Tass.

Une riposte à la fermeture de la « Maison russe » à Berlin

Il s’agit d’une réponse à la fermeture du centre culturel russe de Berlin, aussi appelé « Maison russe », selon l’agence de presse russe Interfax. L’Allemagne avait annoncé mardi des mesures de rétorsion contre la Russie, après l’avoir accusée d’avoir envoyé un drone chargé d’explosifs début août à l’aéroport de Leipzig, une plateforme militaire capitale pour l’armée allemande et pour l’Otan. Outre la « Maison russe » berlinoise, l’Allemagne doit fermer le 18 septembre le dernier consulat russe encore en activité sur son territoire, situé à Bonn. Sergueï Lavrov a par ailleurs estimé que l’Allemagne s’était fondée sur de simples « suppositions, spéculations et conjectures » pour attribuer à la Russie l’incident du drone de Leipzig.

Un réseau culturel équivalent à l’Institut français

L’Institut Goethe constitue l’organisme officiel de promotion de la langue et de la culture allemandes à travers le monde, jouant pour l’Allemagne un rôle comparable à celui de l’Institut français pour la diplomatie culturelle française. Présent dans une centaine de pays, notamment au Maroc, le réseau compte en Russie un site principal à Moscou ainsi que des centres à Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg, selon le site de l’institution.