Un mercato record pour le football marocain, entre Bundesliga, Premier League et Liga

Le mercato estival 2026 a vu de nombreux internationaux et jeunes talents marocains rejoindre des clubs prestigieux à travers l’Europe, portés par leurs performances lors de la Coupe du monde 2026.

Deux transferts majeurs pour ouvrir le bal

Le mercato estival 2026 restera comme l’un des plus marquants de l’histoire du football marocain. Ismaël Saibari, auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée avec trois buts inscrits en phase de groupes, a quitté le PSV Eindhoven pour rejoindre le Bayern Munich, où il s’est engagé jusqu’en 2031. Élu meilleur joueur d’Eredivisie 2025-2026, l’international marocain rejoint l’un des clubs les plus prestigieux d’Europe sous les ordres de Vincent Kompany.

Dans la foulée, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi, seulement 18 ans, a quitté le LOSC Lille pour s’engager avec Manchester City jusqu’en 2031, dans le cadre d’un transfert évalué à environ 100 millions d’euros. Formé à Lille où il avait fait ses débuts en Ligue 1 trois jours après son 16e anniversaire, Bouaddi avait déjà attiré l’attention des recruteurs anglais depuis plusieurs saisons.

Neil El Aynaoui et Zakaria El Ouahdi vers la Bundesliga

Confirmé également, le milieu de terrain Neil El Aynaoui a rejoint le RB Leipzig sous forme de prêt en provenance de l’AS Rome, tandis que Zakaria El Ouahdi a quitté le KRC Genk pour s’engager avec le Hamburger SV, les deux transferts ayant été officialisés le même jour, début septembre.

Un été marqué par de nombreux autres mouvements annoncés

D’autres joueurs marocains auraient également changé de club cet été selon plusieurs sources, avec des destinations annoncées en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Belgique et en Italie. Ces informations n’ont toutefois pas toutes pu être recoupées de manière indépendante à ce stade et méritent d’être vérifiées avant confirmation définitive.

Une dynamique portée par la Coupe du monde 2026

Ce mouvement massif de joueurs marocains vers les grands championnats européens s’inscrit dans le sillage du parcours remarqué des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du monde 2026, qui a considérablement rehaussé la cote de plusieurs internationaux marocains sur le marché des transferts.