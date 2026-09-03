Cisjordanie : deux Palestiniens tués par l’armée israélienne à al-Mughayyir

Deux jeunes Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens dans la nuit de mercredi à jeudi dans le village d’al-Mughayyir en Cisjordanie occupée, un incident dont l’origine est contestée entre habitants et armée israélienne.

Deux jeunes tués dans le village d’al-Mughayyir

Des soldats israéliens ont tué deux jeunes Palestiniens en Cisjordanie occupée dans la nuit de mercredi à jeudi, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, l’armée israélienne disant avoir ouvert le feu lors d’une « émeute ». Omar Mohammed Naji al-Nassan, 19 ans, et Khalil Rassem Khalil Shahada, 16 ans, ont été tués par des soldats israéliens dans le village d’al-Mughayyir, au nord-est de Ramallah, a indiqué le ministère de la Santé. Selon le Croissant-Rouge palestinien, ils ont été grièvement blessés par des tirs à balles réelles lors de heurts, le premier au cou et le second dans le dos, avant d’être transférés vers deux hôpitaux de Ramallah, où les médecins ont prononcé leur décès.

Deux récits opposés sur l’origine de l’incident

Selon Amin Abou Alia, chef du conseil du village d’al-Mughayyir, « des colons israéliens (…) ont tenté de voler des moutons » et, à la suite d’une confrontation, « l’armée israélienne a imposé un siège au village avant d’y faire une descente ». M. Abou Alia a déclaré à l’AFP que des tireurs d’élite avaient été positionnés dans le secteur, « ouvrant le feu à balles réelles sur les habitants qui tentaient de s’opposer aux colons ». De son côté, l’armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a affirmé que les moutons qui se trouvaient dans le secteur du village appartenaient à des Israéliens, indiquant avoir « sécurisé l’entrée du village » pour permettre leur retour à leurs propriétaires. Sur place, une « émeute » aurait éclaté, pendant laquelle « des terroristes ont lancé des parpaings et des pierres » sur les soldats, d’après l’armée, qui affirme avoir ouvert le feu afin « d’éliminer la menace ».

Une escalade continue depuis octobre 2023

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis l’attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, avec des attaques quasi-quotidiennes de colons et des raids réguliers sur des villages palestiniens. Hors Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, aux côtés de plus de 500.000 Israéliens installés dans des colonies jugées illégales par l’ONU au regard du droit international.

Un lourd bilan humain depuis le 7-Octobre

Selon un décompte de l’AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, les soldats ou colons ont tué au moins 1.105 Palestiniens, combattants et civils, depuis le 7 octobre 2023. Selon les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens, civils et membres des forces de sécurité, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d’opérations militaires israéliennes.