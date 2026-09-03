Drame au port d’Algésiras : une famille marocaine victime d’un accident mortel avant l’embarquement pour Tanger

Deux Marocaines, une mère de 71 ans et sa fille de 43 ans, sont mortes noyées dans la nuit de mardi à mercredi après que leur voiture a chuté dans les eaux du port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne, alors qu’elles s’apprêtaient à embarquer pour Tanger.

Un véhicule tombé dans le port avant l’embarquement

Deux femmes marocaines, une mère et sa fille, ont trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi après que la voiture à bord de laquelle elles voyageaient avec deux hommes a plongé dans les eaux du port d’Algésiras, dans le sud de l’Espagne. Les quatre occupants, de nationalité marocaine et résidant dans la province de Ségovie, se rendaient au terminal portuaire pour embarquer sur un ferry à destination de Tanger. Selon des médias espagnols, le drame s’est produit vers 00h30, alors que le véhicule tentait d’embarquer à bord d’un navire en direction du port de Tanger Med.

Deux victimes piégées à l’intérieur du véhicule

Deux occupants du véhicule ont réussi à s’en extraire seuls et ont été évacués vers l’hôpital, l’un d’eux dans un état grave, tandis que les deux femmes sont restées prisonnières à l’intérieur de la voiture, conduisant les autorités à mobiliser les services d’urgence. Les secours ont confirmé la mort des deux femmes, âgées respectivement de 71 et 43 ans. Leurs corps ont été extraits du véhicule par les plongeurs d’une unité spéciale de sauvetage.

Les circonstances de l’accident en cours d’établissement

Selon des médias espagnols, le véhicule aurait franchi un contrôle de la Police nationale avant que le drame ne se produise. Les autorités espagnoles poursuivent leurs investigations pour établir les circonstances exactes ayant conduit à la chute de la voiture dans les eaux du port.