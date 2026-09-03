La dixième et dernière édition du marathon caritatif ZEvent débute ce jeudi soir par un concert d’ouverture à la Sud de France Arena de Montpellier, après un record de plus de 16 millions d’euros récoltés lors de l’édition 2025.

Le ZEvent 2026, dernier marathon caritatif de ZeratoR, démarre ce soir par un concert à Montpellier

Un concert d’ouverture pour lancer la dernière édition

Le ZEvent 2026, marathon caritatif organisé par les créateurs de contenu ZeratoR et Dach, débute ce jeudi soir avec son traditionnel concert d’ouverture, à partir de 20h à la Sud de France Arena de Montpellier. Il s’agit de la dixième et dernière édition de cet événement devenu, depuis 2016, l’un des rendez-vous incontournables du streaming francophone sur Twitch, réunissant chaque année des dizaines de créateurs de contenu pendant plus de 50 heures de direct pour récolter des fonds au profit de plusieurs associations.

Une affiche musicale de premier plan

La soirée d’ouverture réunit sur scène plusieurs artistes, dont Bigflo & Oli, Gazo, ainsi que l’Orchestre Curieux accompagné de Marianne et PV Nova. Un changement de dernière minute est venu modifier le programme initial : Gims, qui devait participer au concert, a dû annuler sa venue pour des raisons de santé, remplacé par le chanteur Yamê, qui doit assurer un set complet sur scène. Les recettes de ce concert alimentent directement la cagnotte globale du ZEvent.

Un précédent record de 16 millions d’euros

L’événement avait récolté plus de 16 millions d’euros lors de l’édition 2025, un record dans l’histoire du ZEvent depuis sa création en 2016. Pour cette édition anniversaire et finale, l’intégralité des fonds récoltés doit être répartie entre 22 associations, parmi lesquelles figurent notamment la Croix-Rouge, Médecins Sans Frontières, l’Institut Pasteur, Amnesty International, Action contre la Faim ou encore la Ligue contre le cancer.

Un marathon de plus de 50 heures dès vendredi

Le véritable coup d’envoi du marathon caritatif aura lieu vendredi 4 septembre à 18h, avec un enchaînement d’émissions spéciales, de défis et de tournois jusqu’à la nuit de dimanche à lundi. L’événement se conclura par un dernier rush de dons visant à franchir les derniers paliers fixés par les organisateurs.