Iran-Israël: JD Vance assure que le trafic pétrolier dans le détroit d’Ormuz a « presque » retrouvé son niveau d’avant-guerre

Le vice-président américain JD Vance a affirmé jeudi que le trafic pétrolier et gazier dans le détroit d’Ormuz avait presque retrouvé son niveau d’avant-conflit, tout en mettant en garde l’Iran contre toute nouvelle attaque de navires marchands.

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Par Samir Amor

Un trafic pétrolier « presque » revenu à la normale

Le vice-président américain, JD Vance, a assuré jeudi que le passage de pétrole et de gaz par le détroit d’Ormuz avait « presque » retrouvé ses niveaux d’avant le début du conflit avec l’Iran. « Si vous retournez trois mois en arrière, en ce qui concerne le pétrole et le gaz qui sortaient du détroit d’Ormuz à cause des menaces iraniennes, il n’y avait quasiment rien. Maintenant, nous sommes presque de retour à la situation d’avant le conflit », a déclaré le vice-président américain pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

Un avertissement direct à Téhéran

JD Vance a par ailleurs adressé un message ferme aux autorités iraniennes au sujet de la sécurité de la navigation dans la région. « Mon conseil aux Iraniens est donc le suivant : cessez de vous comporter comme des fous et arrêtez de tirer sur les navires marchands », a-t-il dit.

Deux vagues de frappes américaines cette semaine

L’armée américaine a mené deux vagues de frappes dimanche et mardi soir contre l’Iran, notamment en réponse à des attaques iraniennes contre des navires marchands dans le détroit d’Ormuz. Le président américain, Donald Trump, a déclaré mercredi que les forces américaines sont prêtes à frapper à nouveau l’Iran « à tout moment » après la reprise des hostilités dimanche entre les États-Unis et l’Iran, mettant fin à un mois d’accalmie.

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