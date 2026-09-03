Saison estivale 2026 : pic historique de 46.439 passagers en 24h à l’aéroport Mohammed V

La saison estivale 2026 a été marquée par des niveaux de fréquentation historiques dans plusieurs aéroports du Maroc, avec notamment un pic de 46.439 passagers accueillis en 24 heures à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, selon Airports of Morocco.

Un changement d’échelle confirmé pour le trafic aérien national

La saison estivale 2026 confirme le changement d’échelle du trafic aérien pour Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA), avec des niveaux de fréquentation historiques enregistrés sur plusieurs aéroports du Royaume. Ces pics estivaux s’inscrivent dans une trajectoire de croissance désormais structurelle, indique Airports of Morocco dans un communiqué, faisant savoir qu’à Casablanca Mohammed V, l’un des temps forts de cette saison a été enregistré lors du premier week-end d’août avec un pic historique de 46.439 passagers accueillis en 24 heures.

Une intensification vérifiée sur l’ensemble du réseau

Cette intensification de l’activité se vérifie à l’échelle du réseau. L’aéroport Marrakech-Menara a franchi le seuil des 30.000 passagers sur une même journée, tandis que Rabat-Salé a enregistré 9.226 passagers accueillis en une journée, Agadir-Al Massira a accueilli 11.973 passagers lors d’une journée de pointe et Tanger-Ibn Battouta, 13.309 passagers. Les progressions les plus marquées concernent Dakhla et Tétouan, avec des hausses respectives de 45,2% et 36,14% lors de leurs journées de pointe.

Un trafic national en accélération continue

Après avoir franchi en 2025 le seuil record de 36,3 millions de passagers, le trafic aérien national poursuit son accélération, confirmant le rôle croissant des aéroports dans la dynamique d’ouverture et d’attractivité du Royaume. Cette capacité à absorber des volumes croissants tout en maintenant la qualité opérationnelle constitue l’un des axes majeurs de la transformation engagée dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 ». Extension des capacités, modernisation des infrastructures, digitalisation des services et optimisation des parcours accompagnent ainsi l’évolution des usages et préparent le réseau aux prochaines étapes de sa croissance.

Une mobilisation collective de la chaîne aéroportuaire

Cette performance repose également sur une mobilisation collective de l’ensemble de la chaîne aéroportuaire. Aux côtés d’Airports of Morocco, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, la Direction générale de la Sûreté nationale, l’Administration des Douanes et Impôts indirects, la Gendarmerie royale ainsi que la compagnie Royal Air Maroc ont conjugué leurs expertises et leurs moyens pour accompagner ces pics de fréquentation. « Airports of Morocco s’engage ainsi dans une transformation à la hauteur de cette nouvelle échelle du trafic, avec l’ambition de renforcer durablement les capacités du réseau, d’accélérer la connectivité aérienne et de faire de la performance aéroportuaire un facteur déterminant de l’attractivité internationale du Maroc », conclut le communiqué.