Sebta: Sánchez juge « inacceptables » les déclarations marocaines

Devant les députés, Pedro Sánchez a qualifié d' »inacceptables » des déclarations de deux ministres marocains sur la souveraineté de Sebta et Melilla, tout en précisant que rien ne permet de conclure à une implication des autorités marocaines dans le passage massif de migrants survenu le 30 juillet.

Des déclarations jugées « inacceptables » par Madrid

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fustigé jeudi devant les députés des déclarations « inacceptables » du Maroc sur les deux présides Sebta et Melilla, dans un discours consacré à la crise migratoire qui a éclaté à Sebta fin juillet.

« Nous avons entendu deux ministres faire des déclarations inacceptables sur Ceuta (Sebta) et sur Melilla (…) deux déclarations, Mesdames et Messieurs les députés, que nous avons bien entendu rejetées catégoriquement et pour lesquelles, je tiens à vous en informer, nous avons convoqué l’ambassadrice marocaine le 21 août dernier », a déclaré Pedro Sánchez, en référence à des déclarations de ministres revendiquant les droits du Maroc sur les deux territoires situés en terre marocaine.

Une chronologie détaillée du 30 juillet

Concernant les circonstances de la crise migratoire elle-même, Pedro Sánchez a indiqué que la gendarmerie marocaine aurait autorisé les passages de frontière pendant dix heures le 30 juillet. Il a toutefois précisé que rien ne permet de conclure que le passage de Sebta ait été conçu ou réalisé par les autorités marocaines.

Un dossier qui alimente la tension bilatérale depuis plusieurs semaines

Cette intervention devant le Congrès des députés intervient dans un contexte de vive polémique en Espagne, alimentée depuis fin juillet par les prises de position répétées de responsables marocains sur le statut de Sebta et Melilla, deux villes marocaines occupées par l’Espagne, ainsi que par les critiques de l’opposition espagnole, qui reproche au gouvernement sa gestion de la crise migratoire et son absence de réaction plus ferme à l’égard de Rabat.