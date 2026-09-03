Après les Pays-Bas et la Belgique, la France ouvre la voie aux essais du FSD de Tesla

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé le lancement prochain des essais sur route du système de conduite autonome FSD de Tesla, à l’issue d’un échange avec Elon Musk, en vue de l’homologation européenne du dispositif.

Atlas-EcoÉconomieScience-Sante
Par Samir Amor

Un échange direct avec Elon Musk

Le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé, mercredi soir, le lancement prochain des « essais sur route » du système de conduite autonome FSD développé par le groupe automobile Tesla, à l’issue d’un échange « constructif » avec le patron du constructeur américain Elon Musk. « Échange constructif ce soir avec @elonmusk autour du dispositif Full Self-Driving (FSD) de Tesla », a écrit M. Tabarot sur le réseau social X.

Une préparation technique engagée depuis plusieurs mois

Le ministre a précisé que depuis plusieurs mois, les autorités françaises « travaillent étroitement » sur « les adaptations techniques qui permettront à la France de soutenir son homologation, qui sera décidée au niveau européen dans les prochaines semaines ». Il a ajouté qu’« avec la mise à disposition de deux véhicules équipés de FSD par Tesla, nous entrons désormais dans une nouvelle étape : celle des essais sur route ».

Un système encore émergent en Europe

Déjà utilisé par plus de six millions de Tesla à travers le monde, notamment en Amérique, au Canada, au Mexique, en Corée du Sud et en Australie, le système FSD n’en est encore qu’à ses balbutiements en Europe. Mi-avril, les Pays-Bas avaient été le premier pays européen à lui accorder une autorisation provisoire, avant que la Belgique, le Danemark, l’Estonie et la Lituanie n’emboîtent le pas.

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