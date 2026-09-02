La ville de Fès accueillera du 24 au 26 novembre 2026 la 7e édition du Congrès international des utilisateurs de systèmes d’information géographique, organisée par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah.

Fès accueillera en novembre la 7e édition du Congrès international des utilisateurs de SIG

Un rendez-vous scientifique dédié à la géomatique

La ville de Fès accueillera, du 24 au 26 novembre prochain, une conférence internationale consacrée aux systèmes d’information géographique, organisée par le Laboratoire d’innovation scientifique en durabilité, environnement, éducation et santé à l’ère de l’intelligence artificielle (ISDEESIA), relevant de l’École Normale Supérieure de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il s’agit de la septième édition du Congrès international des utilisateurs de SIG, connu sous l’appellation FEZ GIS-Users’2026.

Des outils jugés stratégiques pour la décision territoriale

Cette rencontre portera sur les outils et méthodes avancés permettant de mieux appréhender la complexité des dynamiques géographiques et d’appuyer les processus de prise de décision, dans un domaine désormais considéré comme stratégique pour l’analyse, la gestion et l’optimisation des données spatiales. Les organisateurs soulignent que, dans un contexte marqué par le changement climatique, l’urbanisation accélérée et la pression croissante sur les ressources naturelles, les systèmes d’information géographique représentent un instrument clé pour une gouvernance territoriale durable.

Une utilisation en expansion au Maroc

Au Maroc, l’usage des systèmes d’information géographique a connu une expansion significative dans les secteurs public, semi-public et privé ces dernières années. C’est dans ce cadre que le Congrès international des utilisateurs de SIG s’est imposé comme une plateforme scientifique et technique dédiée à la promotion et à la diffusion des avancées en géomatique, réunissant chercheurs, universitaires et professionnels du domaine.