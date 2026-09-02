Égypte : 16 morts et 28 blessés dans un accident de bus dans le Sinaï

Un accident de bus survenu mercredi sur la route reliant Dahab à Nuweiba, dans le sud du Sinaï en Égypte, a fait au moins 16 morts et 28 blessés, selon le ministère égyptien de la Santé.

Un bus renversé sur un axe touristique

Un accident de bus survenu mercredi sur la route reliant les villes touristiques de Dahab et de Nuweiba, sur la côte est du Sinaï du Sud, a fait au moins 16 morts et 28 blessés, selon le ministère égyptien de la Santé. Le ministre de la Santé a précisé que le bus s’était renversé. Vingt ambulances ont été dépêchées sur les lieux de l’accident pour évacuer les victimes et leur porter assistance.

Une prise en charge médicale immédiate

Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux voisins, où les équipes médicales ont été placées en état d’alerte maximale et dotées des médicaments et fournitures nécessaires. Les autorités n’ont pour l’instant pas communiqué l’identité ni la nationalité des victimes, et la cause exacte de l’accident reste à déterminer.

Une région prisée des touristes

La route Dahab-Nuweiba traverse le Sinaï du Sud, une région très fréquentée par les touristes en raison de ses stations balnéaires sur la mer Rouge, de sa biodiversité marine et de ses sentiers de randonnée en montagne. Les accidents de la route sont fréquents en Égypte, souvent attribués à une conduite imprudente, un mauvais entretien des véhicules et une application inégale des règles de circulation. Près de 6.000 personnes sont mortes dans des accidents de la route à travers le pays l’an dernier, selon l’agence égyptienne des statistiques. Le mois dernier déjà, un accident de la route dans le gouvernorat d’Ismaïlia avait fait 15 morts et 32 blessés.