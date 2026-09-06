Économie: la voiture électrique atteint 38% des ventes neuves en France en août 2026

Le gouvernement français a salué la progression rapide des ventes de voitures électriques, qui ont doublé leur part de marché en un an pour atteindre un nouveau record en août, selon les chiffres de la Plateforme automobile.

Un record salué par le gouvernement

Le boom des voitures électriques en France, avec des ventes représentant 38% du marché du neuf en août, est « une victoire majeure » pour la souveraineté énergétique du pays, a affirmé dimanche la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon. « 38% des voitures neuves vendues en août sont des voitures électriques, contre 19% l’année d’avant. C’est dire à quel point cette évolution s’est faite rapidement », a souligné Mme Bregeon, qui s’exprimait lors du « Grand Jury », émission politique de la radio RTL organisée en partenariat avec Ouest-France, Public Sénat et M6.

« Un combat culturel gagné »

La porte-parole du gouvernement, également ministre de l’Energie, s’est félicitée du plus fort niveau d’électrification des produits du quotidien en France, à commencer par la voiture. « Ça a pris des années, et c’est une victoire majeure pour la souveraineté énergétique du pays », a-t-elle relevé, « face aux grandes puissances qui nous vendent du gaz et du pétrole à des prix qu’ils fixent eux-mêmes ». Elle a mis en avant la prise de conscience des Français, qui ont « bien compris » l’importance de la sobriété énergétique, évoquant un « combat culturel » désormais « gagné » en France.

Un nouveau cap franchi selon la PFA

Selon les chiffres publiés en début de semaine par la Plateforme automobile (PFA), les voitures électriques en France ont franchi un nouveau cap, avec une part de 38% des ventes de voitures neuves en août 2026, dépassant le précédent record de 35% établi un mois plus tôt. Cette poussée accompagne la reprise du marché automobile français, avec 94.349 voitures particulières mises en circulation et des immatriculations en hausse de 7,4% en août sur un an, d’après les données de la plateforme qui rassemble la filière automobile en France.