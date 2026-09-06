F1: Antonelli s’impose à Monza après une remontée depuis la 19e place

Élancé en 19e position, Kimi Antonelli a signé une remontée spectaculaire pour s’imposer devant son public à Monza et creuser l’écart en tête du championnat, dans une course marquée par le violent accident de Charles Leclerc.

Une remontée historique devant son public

L’Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui s’était élancé en 19e position, a remporté le Grand Prix d’Italie de Formule 1 à l’issue d’une folle remontée, dimanche à Monza, et a augmenté son avance en tête du championnat du monde. Devant son public, le pilote de 20 ans a devancé son coéquipier George Russell, qu’il a dépassé à quatre tours de la fin de la course, et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Le Français Pierre Gasly (Alpine), qui avait obtenu la pole position à la surprise générale la veille, a terminé septième.

« Un rêve qui devient réalité »

« Je ne m’y attendais pas, merci à tout le monde pour le soutien. C’est incroyable, je suis tellement heureux, je n’aurais jamais imaginé cela. C’est un rêve qui devient réalité », a exulté Antonelli. L’Italien a ainsi repris sept points à son coéquipier et le devance désormais de 66 longueurs, alors qu’il reste un maximum de dix courses à disputer. Le natif de Bologne est devenu le premier Italien à s’imposer à Monza depuis Ludovico Scarfiotti en 1966, et semble foncer vers son premier titre mondial. Sa remontée est la deuxième plus belle de l’histoire de la F1, derrière celle de l’Anglais John Watson, qui s’était imposé à Long Beach (Etats-Unis) après s’être élancé en 22e position, en 1983.

Près de 40 minutes d’interruption après l’accident de Leclerc

A l’issue d’une belle bagarre, le tenant du titre britannique Lando Norris (McLaren) a terminé quatrième, avec moins de deux dixièmes d’avance sur son coéquipier australien Oscar Piastri. Le septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton (Ferrari) a terminé sixième, après avoir notamment été poussé dans les graviers à la première chicane par son coéquipier monégasque Charles Leclerc. Celui-ci a ensuite été victime d’une violente sortie de piste au deuxième tour, ce qui a entraîné l’interruption de la course pendant près de 40 minutes.

Gasly retombe après une pole historique

Pierre Gasly (Alpine), qui avait décroché samedi à la surprise générale la pole position — la première depuis 29 ans pour un pilote français — n’a rien pu faire face aux meilleures monoplaces du plateau dimanche. Très bien parti, il n’a pu résister à Russell que l’espace d’un tour et a ensuite reculé au classement jusqu’à la septième position, qu’il a conservée sans trembler.

Le reste du Top 10 et les Français en difficulté

Le Top 10 est complété par l’Anglais Arvid Lindblad (Racing Bulls), l’Argentin Franco Colapinto (Alpine) et le Japonais Yuki Tsunoda (Red Bull). Le Néo-Zélandais Liam Lawson, qui remplaçait le Français Isack Hadjar, blessé au poignet gauche, dans le baquet de la seconde Red Bull, a terminé 14e. L’autre Français Esteban Ocon (Haas), qui avait réalisé un début de course remarquable avant de souffrir du manque de performance de sa monoplace, a pris la 16e place, juste derrière son coéquipier anglais Oliver Bearman, qui disposait pourtant du moteur Ferrari amélioré, contrairement au Normand.