Des supporters du MAS de Fès ont déployé une banderole en espagnol revendiquant la marocanité de Sebta et Melilla lors du match aller face à Rahimo FC, remporté 4-1 par le club marocain en Ligue des champions de la CAF.

Une banderole des supporters du MAS de Fès revendique la marocanité de Sebta et Melilla

Une banderole rédigée en espagnol

Des supporters du MAS de Fès ont déployé une banderole rappelant la revendication marocaine sur Sebta et Melilla, deux enclaves administrées par l’Espagne, lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF face au club burkinabè de Rahimo FC. Le message, écrit en espagnol et visible dans l’un des virages du Complexe sportif de Fès, proclamait : « Sebta et Melilla, deux villes, une seule patrie : le Maroc ». L’initiative est venue d’un groupe de supporters lié au collectif ultra Fatal Tigers et est restée visible durant les premières minutes de la rencontre.

Une large victoire du champion du Maroc en titre

Sur le plan sportif, le MAS de Fès, champion du Maroc en titre, s’est imposé 4-1 face à Rahimo FC. Adam Brika a ouvert le score dès la 7e minute, avant que Soulaïman Allouch ne double la mise en fin de première mi-temps. Rahimo FC a réduit l’écart en seconde période, avant que Devin Titus puis Christopher Ibayi ne scellent la victoire des Fassis. Le match retour est prévu le 12 septembre à Ouagadougou.

Un geste qui s’inscrit dans un contexte de tensions

Cette banderole intervient dans un contexte de tensions croissantes entre le Maroc et l’Espagne autour du statut de Sebta et de Melilla, deux villes que Madrid considère comme des territoires espagnols à part entière et dont Rabat revendique de longue date la souveraineté. Plusieurs responsables du gouvernement marocain ont récemment réaffirmé publiquement les positions historiques et géographiques du Royaume sur ces deux villes.