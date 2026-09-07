Législatives Marocaines 2026: convergence territoriale et prospérité partagée au cœur des enjeux, selon un politologue

Le politologue Cherkaoui Roudani estime que les législatives du 23 septembre doivent avant tout permettre de traduire la dynamique de développement du Royaume en convergence territoriale et en prospérité partagée pour l’ensemble des citoyens.

Un scrutin à lire au-delà de la compétition partisane

Les législatives du 23 septembre interviennent à un moment charnière pour le Maroc, marqué par une dynamique de développement tous azimuts, avec pour principal enjeu de faire en sorte que cet élan se traduise par une véritable convergence territoriale et une prospérité partagée au profit de l’ensemble des citoyens, a souligné l’universitaire et politologue Cherkaoui Roudani. « Les prochaines législatives devront être analysées bien au-delà de la seule compétition entre partis politiques », a-t-il affirmé dans un entretien accordé à la MAP, relevant que cette échéance intervient à un moment clé où le Royaume gagne davantage en attractivité et en positionnement international.

Une même dynamique dans l’ensemble des régions

L’enjeu du prochain cycle politique sera, selon lui, de faire en sorte que cette dynamique soit vécue avec la même intensité dans l’ensemble des régions. « C’est là que se situe la dimension profondément stratégique de cette échéance », a-t-il dit. De l’avis du politologue, le prochain cycle électoral devra précisément répondre à cet enjeu, en veillant à consacrer la justice territoriale, l’accès aux services publics, à l’emploi, à l’éducation et à la santé, la mobilité sociale et l’égalité réelle des chances.

La confiance en l’action politique, enjeu déterminant

M. Roudani a par ailleurs estimé que la confiance en l’action politique constituera l’un des enjeux déterminants de ces élections, en ce sens qu’il ne s’agira pas uniquement de déterminer quelle majorité sortira des urnes, mais de faire en sorte que le prochain cycle politique rapproche l’offre partisane des aspirations de la société et produise des résultats perceptibles. À ce titre, « la légitimité électorale devra être adossée à une légitimité par l’action, la proximité et le résultat », a-t-il insisté.

La jeunesse, une génération aux attentes nouvelles

Le politologue a également mis en avant la participation des jeunes en tant qu’enjeu majeur de cette échéance électorale, avec une génération plus connectée, plus informée et plus exigeante, qui arrive dans l’espace public avec des attentes ne correspondant plus nécessairement aux formes traditionnelles de mobilisation partisane. L’emploi, l’éducation, la santé, la mobilité sociale, l’accès au logement et la participation à la prise de décision sont autant d’attentes qui structurent le rapport de cette jeunesse aux acteurs politiques, a-t-il fait observer. « Le défi n’est plus simplement de demander aux jeunes de participer, mais de leur démontrer que leur participation peut réellement modifier leur trajectoire sociale et professionnelle », a-t-il dit.

La représentativité des femmes au-delà du chiffre

Concernant la représentativité des femmes, il a estimé que cette question doit être abordée « au-delà de la représentation numérique », puisque l’enjeu réside dans leur accès effectif aux centres de décision, leur influence sur les politiques publiques et leur pleine participation à la création de richesses et à la transformation économique et sociale du pays.