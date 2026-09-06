Foot: Walid Regragui fait ses débuts de consultant sur le Canal Football Club

L’ancien sélectionneur du Maroc Walid Regragui a fait sa première apparition en tant que consultant sur le Canal Football Club, dans le cadre de son nouveau rôle chez Canal+ pour la saison 2026-2027.

Une nouvelle carrière sur les plateaux de Canal+

Walid Regragui a fait ses débuts en tant que consultant dans le Canal Football Club, dimanche 6 septembre, à l’occasion du lancement de la nouvelle saison de l’émission présentée par Hervé Mathoux. L’ancien sélectionneur du Maroc (2022-2026) a rejoint l’équipe de consultants de la chaîne cryptée pour la saison 2026-2027, aux côtés de figures comme Laure Boulleau et Samir Nasri.

Un rôle annoncé début septembre

L’arrivée du technicien de 50 ans avait été officialisée le 2 septembre lors de la conférence de rentrée de Canal+. Il doit notamment intervenir lors des soirées de coupes d’Europe et sur les rencontres de Premier League anglaise, diffusées en exclusivité par la chaîne. Medhi Benatia, ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a également rejoint l’équipe de consultants cette saison.

Une reconversion après quatre ans à la tête des Lions de l’Atlas

Cette nouvelle expérience télévisuelle intervient quelques mois après la fin du mandat de Walid Regragui à la tête de la sélection marocaine, qu’il avait dirigée pendant environ quatre ans, de 2022 à 2026. Sous sa direction, le Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, une première pour une nation africaine, avant de disputer la finale de la CAN 2025 à domicile. Ce n’est pas la première incursion de Regragui dans le monde des médias sportifs : entre 2012 et 2013, il avait déjà été consultant pour beIN Sport tout en étant adjoint au sein de la sélection marocaine, et il avait été l’invité à plusieurs reprises du Canal Football Club, notamment au lendemain de l’épopée qatarie de 2022.