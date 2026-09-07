Maroc: plus de 8,2 millions d’élèves attendus pour la rentrée scolaire 2026-2027

Plus de 8,2 millions d’élèves attendus

Quelque 8,234 millions d’élèves devaient rejoindre, lundi, leurs établissements scolaires, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. L’enseignement public accueillera 7 millions d’élèves, encadrés par 313.975 enseignants, répartis sur 12.661 établissements scolaires, dont 7.015 en milieu rural, soit 55,4% de l’ensemble des établissements scolaires, a précisé le ministère dans un communiqué. Le nombre de nouveaux élèves qui devraient intégrer la première année de l’enseignement primaire public s’élève, quant à lui, à plus de 533.000.

Le préscolaire en forte progression

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du ministère visant à généraliser l’enseignement préscolaire, considéré comme un levier essentiel pour améliorer la qualité du système éducatif, notamment en milieu rural, plus de 37.000 salles de classe dédiées au préscolaire ont été aménagées dans les établissements primaires publics, soit une augmentation de 1.700 salles supplémentaires, afin d’accueillir plus de 650.000 nouveaux enfants. Cette évolution représente une progression de 7,7% par rapport à l’année précédente, tandis que le milieu rural a enregistré un taux de progression de 6,5%, a poursuivi le ministère, notant que le taux de scolarisation dans ce cycle devrait atteindre 90%, avec un encadrement assuré par plus de 37.000 éducateurs. Parallèlement, le ministère a lancé la campagne nationale « Mon premier pas » pour l’inscription des enfants à l’enseignement préscolaire, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre n°51.17 et de la loi n°59.21 relatives au système d’éducation.

Des écoles et collèges pionniers en expansion

La rentrée scolaire 2026-2027 constitue une étape de la mise en œuvre des programmes de la Feuille de route 2022-2026, qui instaure une dynamique de transformation de l’école publique. Le nombre total des écoles pionnières au primaire a atteint 6.753 établissements, soit 2.125 écoles supplémentaires par rapport à l’année précédente, avec un encadrement assuré par 105.000 enseignants, pour un total d’élèves devant dépasser 2,643 millions, soit environ 744.000 élèves supplémentaires. S’agissant des collèges pionniers, leur nombre a atteint 1.358 établissements, soit 572 collèges supplémentaires, avec 33.800 enseignants et plus de 1,095 million d’élèves attendus, soit environ 390.000 de plus que l’année précédente.

Internats et lutte contre le décrochage scolaire

Le nombre de bénéficiaires des écoles de la deuxième chance, essentielles dans la lutte contre le décrochage scolaire, devrait atteindre environ 40.000 élèves, soit une progression avoisinant 74%, dont 35.000 élèves dans les écoles « nouvelle génération ». Concernant les internats, 27 nouveaux établissements ont été ouverts, portant le nombre total à l’échelle nationale à 1.176, bénéficiant à plus de 126.000 élèves, dont plus de 71.000 filles. Par ailleurs, 288 nouveaux établissements seront ouverts, comprenant 117 écoles primaires, 24 écoles communautaires, 100 collèges et 71 lycées.

Coup d’envoi ministériel à Salé

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, a donné lundi le coup d’envoi effectif de l’année scolaire 2026-2027 à l’école primaire Ibn Battouta, relevant de la commune d’Amer à Salé, sous le thème « Pour une école publique de qualité pour tous ». Lors de sa visite d’inspection, M. Berrada a supervisé le déroulement des tests de positionnement et d’évaluation des acquis pour les élèves de première année, et s’est également enquis du bon fonctionnement des cours dans les classes du préscolaire et du primaire, observant les conditions d’accueil et recueillant les impressions des élèves. Cette visite a permis de vérifier la mise en œuvre des mesures prises pour garantir un démarrage réussi de l’année scolaire, parmi lesquelles la facilitation des procédures d’inscription, une communication avec les parents et une coordination avec les autorités locales. Le suivi a également porté sur les infrastructures matérielles, l’aspect pédagogique et l’avancement des programmes d’aide sociale.

Un appel à la mobilisation générale

Le ministre a exhorté l’ensemble des cadres à poursuivre leur mobilisation pour la réussite des prochaines étapes de l’année scolaire, marquée par plusieurs réformes dans le cadre de la Feuille de route 2022-2026, dynamique de réforme de l’éducation impulsée sous la conduite du Roi Mohammed VI. Il a également appelé les parents et tuteurs à s’impliquer activement dans la vie scolaire, saluant les efforts des différents acteurs et partenaires, en particulier le personnel éducatif et administratif.