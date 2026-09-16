Le statut de hub aérien de l’Afrique du Sud menacé par la concurrence régionale

La Compagnie sud-africaine des aéroports (ACSA) alerte sur la menace que fait peser la montée en puissance de concurrents régionaux sur le statut de hub aérien majeur de l’Afrique du Sud.

Une position de hub aérien menacée

La position de l’Afrique du Sud en tant que hub aérien majeur est de plus en plus menacée par la montée en puissance de concurrents régionaux, qui développent leurs connexions aériennes et investissent dans leurs infrastructures aéroportuaires, selon la Compagnie sud-africaine des aéroports (ACSA). Dans son plan d’entreprise pour la période 2026/27-2028/29, ACSA relève une stagnation de la croissance du secteur aérien sud-africain, qu’elle attribue notamment à l’instabilité opérationnelle, aux contraintes réglementaires et à l’absence d’une compagnie aérienne dominante capable de soutenir le trafic de correspondance. La société cite également les vulnérabilités liées à l’approvisionnement en carburant, les insuffisances dans la prise en charge des passagers et la concurrence accrue de nouveaux aéroports africains mieux financés.

Des pistes pour renforcer la position sud-africaine

ACSA estime que l’Afrique du Sud dispose néanmoins d’un potentiel important pour renforcer sa position, notamment grâce à plusieurs liaisons aériennes non desservies qui témoignent d’une demande encore inexploitée. La société préconise de rétablir la fiabilité des opérations, de renforcer les partenariats avec les compagnies aériennes, de moderniser les infrastructures essentielles et de développer davantage le fret aérien et les pôles urbains autour des aéroports. Elle souligne également la nécessité pour les aéroports de répondre aux attentes croissantes des passagers en matière de services numériques, notamment l’enregistrement en ligne, le contrôle biométrique, la gestion automatisée des bagages, l’embarquement mobile, la navigation au sein des terminaux et les paiements sans contact.

Des perspectives de croissance mondiale et africaine

Sur le marché du fret, ACSA relève que les volumes mondiaux ont atteint 129 millions de tonnes en 2025, en hausse de 2,9 % sur un an, portés notamment par le développement du commerce électronique. À long terme, le trafic mondial de fret aérien devrait atteindre 262 millions de tonnes en 2054, soit une croissance annuelle moyenne de 2,5 % entre 2024 et 2054. Le trafic mondial de passagers devrait, pour sa part, progresser de 3 % par an en moyenne sur la même période, pour atteindre environ 23,2 milliards de passagers au milieu des années 2040 et près de 2,5 fois le niveau de 2024 en 2054. En Afrique, le trafic devrait croître de 3,6 % par an pour atteindre 754 millions de passagers, selon les projections citées par ACSA.