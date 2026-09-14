Législatives Marocaines 2026: Driss El Azami El Idrissi (PJD) détaille les enjeux du scrutin du 23 septembre

Dans un entretien à la MAP, le Premier vice-secrétaire général du PJD, Driss El Azami El Idrissi, détaille les enjeux du scrutin du 23 septembre, les préparatifs du parti et ses ambitions électorales.

Les enjeux du scrutin du 23 septembre

« Ces élections revêtent une importance capitale sur les plans démocratique, économique et social », a affirmé Driss El Azami El Idrissi, Premier vice-secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), dans un entretien accordé à la MAP. Il a précisé que le scrutin du 23 septembre offre à l’ensemble des acteurs, institutions, partis et citoyens, l’occasion de consacrer la volonté populaire et le libre choix, dans l’objectif de faire émerger des institutions portées par des personnalités intègres et compétentes. Sur le plan social, il a évoqué le renforcement de l’accès aux services sociaux de base, la réduction des disparités spatiales et sociales, ainsi que la poursuite du chantier Royal relatif à la protection sociale — généralisation de la couverture médicale, élargissement des régimes de retraite et généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi. Sur le plan économique, il a mis en avant le soutien à l’investissement et à l’entreprise, quelle que soit sa taille, pour bénéficier de la dynamique d’investissement du pays et des marchés publics disponibles.

Les préparatifs internes du parti

Concernant la préparation du parti, Driss El Azami El Idrissi a indiqué qu’une commission chargée des lois électorales a été mise en place, parallèlement au travail sur les procédures internes de choix des candidats. Sur la base des conclusions de plus de 70 assemblées générales provinciales, le Secrétariat général du PJD s’est prononcé sur les circonscriptions et a approuvé les têtes de listes, hommes et femmes. Les candidatures relatives aux 12 circonscriptions régionales ont également été validées. Le responsable du PJD a précisé que le parti a veillé à la présence de jeunes de moins de 35 ans comme têtes de listes dans les circonscriptions locales, et qu’une représentante des Marocains du monde, elle aussi âgée de moins de 35 ans, a été désignée à la tête d’une circonscription régionale. Une commission dédiée au programme électoral a par ailleurs été créée, ainsi qu’une plateforme électronique ouverte aux citoyens pour recueillir leurs propositions.

Les ambitions du parti pour le scrutin

« Notre première ambition est que les échéances du 23 septembre 2026 constituent une étape démocratique par excellence », a déclaré Driss El Azami El Idrissi, ajoutant que le PJD aspire à occuper les premiers rangs et à obtenir la place qui lui revient afin d’assumer pleinement ses responsabilités et de contribuer aux réformes accompagnant le développement du Royaume.