L’Iran convoque le chargé d’affaires autrichien après un refus de visa

L’Iran a convoqué lundi le chargé d’affaires autrichien après que Vienne a refusé de délivrer des visas permettant à Mohammad Eslami, chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, de participer à une réunion de l’AIEA.

Une convocation après un refus de visas

L’Iran a indiqué lundi avoir convoqué le chargé d’affaires de l’Autriche après le refus de ce pays d’autoriser Mohammad Eslami, chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI), à participer à une réunion de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à Vienne.

Une décision jugée « injustifiée » par Téhéran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que le refus de Vienne de délivrer des visas à la délégation de la République islamique d’Iran était « une décision totalement injustifiée ». Il a ajouté : « Il est évident pour nous que cet incident s’est produit sous la pression américaine, mais cela n’exonère pas le gouvernement autrichien de toute responsabilité ».

Un contexte de tensions accrues avec l’AIEA

Cet incident intervient quelques jours après que l’AIEA a voté, le 9 septembre, la saisine du Conseil de sécurité de l’ONU contre l’Iran, l’agence estimant que Téhéran ne respecte pas ses obligations dans le domaine nucléaire.