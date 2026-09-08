Ségolène Royal recadre Sarah Knafo, « je n’ai pas de dialogue à avoir avec les algérophobes »

Sur le plateau de BFMTV, Ségolène Royal a vivement répondu à Sarah Knafo, qui l’accusait d’incarner une « soumission à l’Algérie », tout en défendant un rapprochement économique et diplomatique avec Alger.

« Je n’ai pas de dialogue à avoir avec les algérophobes »

Invitée de la journaliste Sonia Mabrouk sur BFMTV, la candidate à la primaire socialiste pour la présidentielle de 2027, Ségolène Royal, a recadré Sarah Knafo. La numéro deux de Reconquête!, le parti d’Eric Zemmour, l’avait accusée sur le même plateau d’être la candidate de la « soumission à l’Algérie ». « Je n’ai pas de dialogue à avoir avec les algérophobes », a répondu la présidente de l’association France-Algérie, avant d’ajouter, en réponse à l’accusation de soumission: « Si c’était le cas, alors le Pape, qui est allé en Algérie, est-il soumis lui aussi à l’Algérie? »

Un plaidoyer pour le rapprochement économique

Ségolène Royal a ensuite alerté sur le déclin économique de la France sur le marché algérien, au profit d’autres puissances. Elle a cité les Etats-Unis et l’Allemagne, qui « vient de signer un accord dans l’hydrogène vert avec l’Algérie ». « Je suis en contact avec la Chambre algéro-française de commerce et d’industrie, les industriels français sont désespérés », a-t-elle affirmé, évoquant notamment la fermeture de l’usine Renault à Oran et le blocage d’exportations agricoles françaises. Pour la candidate à la primaire socialiste, « la France doit s’entendre avec ses voisins », un rapprochement qu’elle juge être « dans notre intérêt ».

Un débat qui s’est aussi porté sur l’interdiction du voile

L’échange, également marqué par la question du projet du Rassemblement national d’interdire le voile dans l’espace public, a vu Ségolène Royal dénoncer ce qu’elle a qualifié de « chasse au foulard », estimant que ce débat affaiblit la France sur la scène internationale. « Nous sommes la risée du monde, la risée du monde musulman en particulier. C’est beaucoup de gens, le monde musulman, c’est beaucoup de pays », a-t-elle déploré, avant d’ajouter que l’image de la France se dégrade « à chaque fois que la France n’est pas sur des sujets qui relèvent [de] son prestige ». Sarah Knafo a de son côté répondu aux critiques de Ségolène Royal sur ce dossier, dénonçant à son tour ce qu’elle a qualifié de « soumission » de la candidate socialiste.