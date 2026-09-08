Maroc-Algérie: le dossier des 45.000 Marocains expulsés en 1975 devant de nouvelles juridictions

Le Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées d’Algérie en 1975 a adopté un plan d’action pour 2027 prévoyant de nouveaux recours devant des juridictions internationales contre Alger.

Un nouveau plan d’action pour 2027

Le Bureau exécutif du Collectif international de soutien aux familles marocaines expulsées par l’Algérie en 1975 (CIMEA-75) a adopté son plan d’action pour 2027, incluant de nouveaux recours devant des mécanismes et juridictions internationales, dans le cadre du dossier des Marocains expulsés d’Algérie en décembre 1975. Entre mémoire, réparation, restitution des biens et actions judiciaires, le collectif entend inscrire cette affaire dans la durée et porter devant les instances internationales la responsabilité présumée d’Alger dans cette expulsion massive.

Une expulsion de 45.000 personnes en pleine crise du Sahara

En décembre 1975, les autorités algériennes avaient expulsé, en représailles à la Marche verte organisée par le Maroc vers son Sahara, environ 45.000 personnes d’origine marocaine établies en Algérie, un chiffre corroboré par les archives de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 64% concentrées à Oujda. Pour le CIMEA-75, ce dossier demeure l’un des volets les plus lourds du contentieux entre Rabat et Alger, alors que l’Algérie continue d’affirmer ne pas être partie au conflit autour du Sahara marocain.

Une action judiciaire qualifiée de « contentieux stratégique »

Le collectif prépare le recours aux mécanismes de la justice internationale dans le cadre de ce qu’il qualifie de « contentieux stratégique », en explorant les compétences dont disposent certaines juridictions pour engager des poursuites à l’encontre de responsables de l’Etat algérien, au regard de leur responsabilité présumée dans les violations subies par les Marocains expulsés. Cette démarche s’inscrit dans une campagne plus large que l’organisation, créée en 2021, entend porter sur le terrain européen, après une présentation du dossier devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève.

Une commémoration prévue pour le 51e anniversaire

Le CIMEA-75 prévoit par ailleurs de commémorer, le 8 décembre prochain, l’anniversaire de l’expulsion des Marocains d’Algérie, à travers la présentation d’une publication regroupant le rapport élaboré par le collectif ainsi que les documents qui lui sont annexés. Cette publication fera également l’objet de présentations lors d’autres rencontres organisées en coordination avec les partenaires du collectif, qui appelle Alger à reconnaître cette injustice, à présenter des excuses officielles et à ouvrir un processus de réparation et d’indemnisation, incluant les descendants des victimes.