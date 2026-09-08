Gaza: MBZ aurait averti Netanyahou d’une attaque du Hamas 10 jours avant le 7 octobre, selon Haaretz

Une enquête du journal israélien Haaretz affirme que le président émirati Mohammed ben Zayed a personnellement averti Benjamin Netanyahou d’une attaque majeure du Hamas dix jours avant le 7 octobre 2023, une information catégoriquement démentie par le bureau du Premier ministre israélien.

Un appel de 45 minutes fin septembre 2023

Le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed (MBZ), aurait averti le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qu’une attaque majeure du Hamas se préparait, environ dix jours avant l’attaque du 7 octobre 2023, selon une enquête de Haaretz publiée mardi et citant trois sources étrangères de haut niveau ayant eu connaissance de la teneur de cette conversation. L’appel, d’une durée d’environ 45 minutes, aurait eu lieu directement entre les deux dirigeants à la fin du mois de septembre 2023. Selon Haaretz, MBZ aurait averti Netanyahou que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinouar, préparait une opération d’envergure susceptible de faire de nombreuses victimes, de déstabiliser la région et de nuire aux accords d’Abraham.

Une information qui remonterait d’un conseiller basé à Abou Dhabi

D’après l’enquête, l’information serait parvenue à MBZ via un conseiller proche, un Palestinien originaire de Gaza installé depuis plusieurs années à Abou Dhabi et ayant conservé des contacts dans l’enclave. Ce conseiller aurait décrit à l’émirati une opération d’une ampleur potentiellement considérable en préparation. MBZ aurait alors exhorté Netanyahou à prendre la menace au sérieux et à s’assurer qu’Israël était prêt. Le Premier ministre israélien lui aurait répondu qu’il estimait que le Hamas comptait agir en Cisjordanie et l’aurait assuré qu’Israël était préparé « à tout scénario ».

Netanyahou n’aurait pas alerté ses chefs de la sécurité

Toujours selon l’enquête, Netanyahou n’aurait pas transmis cet avertissement au chef du Shin Bet de l’époque, Ronen Bar, ni au chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi. Un responsable du Shin Bet a déclaré à Haaretz que la connaissance de cet avertissement aurait pu donner davantage de poids aux premiers signaux reçus concernant Sinouar. L’enquête s’appuie sur un livre à paraître, « Kidnapped: 843 Days of Abandonment », des journalistes Shlomi Eldar et Ruti Yuval, fondé sur des dizaines d’entretiens ainsi que des enregistrements, documents et correspondances internes.

Un démenti catégorique du bureau de Netanyahou

Le bureau du Premier ministre israélien a fermement rejeté ces informations. « Un mensonge absolu ! Le Premier ministre Netanyahou n’a pas parlé avec le président des Emirats arabes unis durant la période concernée et n’a reçu aucun avertissement de sa part », a affirmé le bureau de Netanyahou dans un communiqué relayé par plusieurs médias israéliens. De son côté, le président israélien Isaac Herzog, proche de MBZ, a confirmé à Haaretz que le dirigeant émirati lui avait fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes concernant les tensions croissantes dans les mois ayant précédé la guerre, précisant que MBZ avait même dépêché un émissaire spécial en Israël pour rencontrer Netanyahou.