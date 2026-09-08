Stevie Wonder se produira à l’Accor Arena de Paris le 15 octobre pour un concert célébrant les 50 ans de son album « Songs in the Key of Life », dans le cadre de sa tournée européenne.

Stevie Wonder de retour à Paris le 15 octobre pour les 50 ans de « Songs in the Key of Life »

Un retour attendu douze ans après

Douze ans après sa dernière venue en France, Stevie Wonder annonce son grand retour à Paris. Le légendaire chanteur, musicien et producteur américain se produira le jeudi 15 octobre à l’Accor Arena, dans le cadre de sa tournée « Songs In The Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour ». Le dernier concert de l’artiste dans cette salle du 12e arrondissement remontait à 2008, dans le cadre de sa tournée « A Wonder Summer’s Night ».

L’intégralité de l’album interprétée sur scène

Cette tournée célèbre le 50e anniversaire de « Songs in the Key of Life », sorti en septembre 1976 et considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de Stevie Wonder aux côtés d' »Innervisions ». Le double album, certifié disque de diamant avec plus de dix millions d’exemplaires vendus et inscrit au registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès américain, comprend notamment les titres « Sir Duke », « I Wish », « Isn’t She Lovely », « As » et « Another Star ». Le 15 octobre, l’artiste doit interpréter l’intégralité de cet album sur la scène parisienne.

Une tournée qui traverse l’Europe

L’étape parisienne s’inscrit dans une tournée qui débute le 13 octobre à l’Utilita Arena de Birmingham, avant de traverser plusieurs capitales européennes: Copenhague, Oslo, Stockholm, Hanovre, Cologne et Amsterdam, avant un retour au Royaume-Uni et en Irlande, puis des dates aux Etats-Unis.

Ouverture des ventes le 10 et le 11 septembre

La prévente pour le concert parisien doit débuter le 10 septembre à 10h00, suivie de l’ouverture de la billetterie générale le 11 septembre à 10h00.