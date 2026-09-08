Législatives Marocaines 2026: clôture ce mardi midi du dépôt électronique des candidatures

Le délai de dépôt électronique des candidatures aux législatives du 23 septembre a expiré ce mardi à midi, une étape clé avant le lancement de la campagne le 10 septembre.

Fin du dépôt électronique ce mardi midi

Le délai fixé pour le dépôt des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants du 23 septembre, via la plateforme électronique dédiée à cet effet, a pris fin ce mardi 8 septembre 2026 à midi. Le ministre de l’Intérieur avait rappelé aux personnes souhaitant se porter candidates que le passage par cette plateforme constituait une procédure obligatoire, ne dispensant toutefois pas les candidats du dépôt de l’original de leur dossier auprès de l’autorité compétente.

Les originaux attendus mercredi

Le délai de dépôt des dossiers originaux de candidature, auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations, expirera pour sa part le mercredi 9 septembre 2026 à midi. Chaque tête de liste ou candidat doit accomplir les deux démarches afin que sa candidature puisse être dûment prise en compte. La période de dépôt, ouverte le 31 août, se sera ainsi déroulée en deux temps: l’enregistrement électronique de la déclaration de candidature et des pièces justificatives, puis la remise physique du dossier original, accompagné du récépissé provisoire, auprès des wilayas, préfectures et provinces concernées.

La campagne débutera le 10 septembre

Une fois cette double formalité achevée, les partis politiques et candidats indépendants pourront se concentrer sur la campagne électorale, qui débutera à la première heure du jeudi 10 septembre et se poursuivra jusqu’à minuit le mardi 22 septembre, à la veille du scrutin. Les élections législatives du 23 septembre permettront aux électeurs marocains de renouveler les membres de la Chambre des représentants.