Maroc-France: Montpellier accueille la 2e édition du forum « Cap sur le Maroc »

Le potentiel du partenariat économique entre le Maroc et la France a été mis en avant mardi à Montpellier, lors de la deuxième édition du forum « Cap sur le Maroc » consacré aux opportunités d’investissement dans le Royaume.

Un forum consacré aux opportunités d’investissement

Les opportunités d’investissement offertes au Maroc et l’énorme potentiel du partenariat multiforme avec la France pour les années à venir ont été mis en avant lors du deuxième forum économique « Cap sur le Maroc », organisé mardi à Montpellier. Initié par le consulat général du Royaume à Montpellier, en collaboration avec la Métropole et la Région Occitanie, cet événement, marqué par la participation d’acteurs économiques et associatifs des deux pays, a braqué les projecteurs sur les coopérations existantes et les chantiers phares engagés des deux côtés de la Méditerranée. « Il est nécessaire de relier les grandes priorités du Maroc, les expertises montpelliéraines et les attentes concrètes des entreprises, dans l’ambition d’inscrire les partenariats dans une perspective positive, opérationnelle et partenariale », souligne-t-on auprès des organisateurs.

Une « nouvelle dynamique » saluée par le maire de Montpellier

Ouvrant les travaux du forum, le maire de la ville et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Michaël Delafosse, a souligné la nouvelle dynamique dans laquelle s’inscrit la coopération franco-marocaine, dans l’optique de partenariats économiques utiles, équilibrés et créateurs de valeur. Il a, dans ce contexte, appelé les entreprises issues notamment de la région française à saisir les opportunités d’investissement qui s’offrent dans des secteurs porteurs au Royaume.

La stabilité institutionnelle mise en avant par la consule générale

La consule générale du Maroc à Montpellier, Lamiae Bennani, a de son côté insisté sur l’importance de la stabilité politique et institutionnelle en tant que levier d’attractivité et capital stratégique du Royaume, relevant que le Maroc et la France, notamment la région d’Occitanie, disposent de nombreuses expériences et expertises à partager. Elle a indiqué qu’à la faveur de la vision du Roi Mohammed VI, le Maroc vit au rythme d’une dynamique permettant de développer de nouvelles filières, de favoriser l’innovation, d’attirer des investissements colossaux et de générer des emplois. Parmi les initiatives réussies menées dans le cadre de la coopération décentralisée, la consule a notamment cité un projet d’accès à l’eau potable réalisé dans la vallée de l’Argan, dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole de Montpellier.

En prélude au festival Arabesques

Ce forum, tenu au musée Fabre en ouverture de la 21e édition du festival Arabesques (8-20 septembre), a permis aux intervenants de mettre l’accent sur la transformation profonde du modèle économique marocain, portée par des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, l’eau, l’agriculture, les infrastructures, le tourisme, le sport, la santé et l’innovation. Montpellier et sa région, ont-ils noté, disposent d’écosystèmes reconnus dans l’eau, l’agronomie, la santé, les énergies renouvelables, les industries culturelles et créatives, le numérique et l’organisation de grands événements. Cette complémentarité constitue, selon eux, un levier puissant pour construire des coopérations économiques mutuellement avantageuses et tournées vers l’avenir.

Deux tables-rondes sur l’eau et le Mondial 2030

Deux tables-rondes ont été organisées à l’occasion de ce forum, sur les thématiques de « l’eau: un défi commun, des réponses complémentaires face au stress hydrique » et de « la Coupe du Monde 2030: transformer l’événement en héritage économique durable ». Ont notamment pris part à cet événement la directrice de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Lamiae Ghaouti, le directeur général de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), Samir Rachidi, le secrétaire général du Centre régional d’investissement Fès-Meknès, Benaissa Neqrouz, et le vice-président de la région d’Occitanie, Jalil Benabdillah. Y ont également participé le directeur Pôle Développement à l’ONEE, Mohamed Serraj, une représentante du CRI Rabat-Salé-Kénitra, Meryem Hmami, et le directeur du festival Arabesques, Habib Dechraoui.