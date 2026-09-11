La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, s’est rendue au Suriname pour discuter de coopération pétrolière et gazière et signer plusieurs accords bilatéraux, dans le cadre de l’ouverture progressive du secteur énergétique vénézuélien engagée depuis son arrivée au pouvoir.

La présidente du Venezuela au Suriname pour renforcer la coopération pétrolière et gazière

Une visite axée sur les hydrocarbures

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, est arrivée jeudi soir au Suriname pour discuter de la coopération pétrolière et gazière entre les deux pays et signer « des accords importants » dans divers domaines, sans donner davantage de précisions à son arrivée à l’aéroport international de Zanderij, situé à environ une heure de route de la capitale, Paramaribo. Le ministre des Affaires étrangères du Suriname, Melvin Bouva, a confirmé que la coopération dans le domaine du pétrole, du gaz et des hydrocarbures figurait parmi les sujets abordés.

Un petit pays devenu un acteur énergétique émergent

Le Suriname, pays d’environ 600.000 habitants situé au nord de l’Amérique latine, a vu des gisements de pétrole et de gaz y être découverts récemment, suscitant un intérêt croissant de la part de ses voisins régionaux.

La poursuite de l’ouverture énergétique vénézuélienne

Delcy Rodríguez est arrivée au pouvoir après la capture de Nicolás Maduro par les forces américaines début janvier. Depuis, elle a engagé une ouverture de l’industrie énergétique du Venezuela au reste du monde et élargi les relations commerciales du pays avec plusieurs partenaires internationaux, dont s’inscrit cette visite au Suriname.