Lors d’un meeting de campagne à Casablanca, Fouzi Lekjaa a dénoncé un débat politique focalisé sur les arrangements de postes plutôt que sur les solutions concrètes, appelant à agir sur le pouvoir d’achat, la jeunesse et la santé.

Un discours critique sur l’état du débat politique

Membre du bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) et ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa s’est exprimé jeudi 10 septembre lors d’un meeting de campagne électorale à Casablanca. Il a dénoncé un débat public jugé descendu « au niveau des marges et des discussions sur les petits arrangements et les salons ou la distribution des postes et des intérêts », plutôt que de se concentrer sur la recherche de solutions aux problèmes des Marocains.

Le pouvoir d’achat au cœur du discours

Fouzi Lekjaa a insisté sur la nécessité de rendre le pain « à la portée des Marocains » et de ramener les prix à des niveaux plus supportables pour les ménages, reprenant un thème central de la campagne du PAM sur le coût de la vie. Il a par ailleurs appelé à donner aux jeunes des chances de réussite « dans tous les domaines, du football à l’invention », liant explicitement les questions sportives et celles de l’innovation à l’enjeu plus large de la jeunesse.

La santé, un enjeu de conditions de travail plutôt que d’infrastructures

Sur le dossier de la santé, Lekjaa a affirmé que la réforme ne pouvait se limiter à la construction d’établissements hospitaliers, estimant que l’enjeu résidait avant tout dans la capacité à « motiver et convaincre le médecin et l’infirmier de travailler dans les hôpitaux ». Il a conclu son intervention en rappelant que l’essentiel demeurait, selon lui, « les Marocains et le Maroc ».